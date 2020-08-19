Dere yatağına düşen genç kız için herkes seferber oldu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi’ndeki ismi öğrenilemeyen 20'li yaşlardaki genç bir kız, ticari taksiden inerek yolda yürümeye başladı. Gencin yere düştüğünü gören çevredeki mahalle sakinleri onu takip etmeye başladı. Dere yatağı kenarında yürümeye devam eden genç kız, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Genç kızın düştüğünü görenler yardıma koştu ama ancak başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri de dere yatağına inerek genç kızı sedyeye almak için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat sonra ikna olan genç bulunduğu yerden çıkartıldı.

TAKSİ TUTUP GİDECEĞİM

Genç kız sağlık ekiplerinin ilk yardım taleplerini de geri çevirdi. Çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, “Tamam ben iyiyim, taksi tutup gideceğim” diyerek tedavi talebini kabul etmedi. Ayağa kalkan genç kızı polis ekipleri ve çevredekiler zor da olsa ikna etmeyi başardı. Alkollü olduğu ileri sürülen genç hastaneye kaldırıldı.

PEŞİNDEN GİTTİK

Çevre sakinlerinden Mehmet Erdoğan Kader, gencin yere düştüğünü görünce peşine takıldıklarını belirterek şunları söyledi:

* Taksiden indi. Ardından yürürken yere düştü. Biz de komşularla beraber peşinden gittik. Üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

* Evine bırakmak istedik ama kabul etmedi. 112'ye haber verdik. Yalpalayarak buraya geldi. Çok sarhoş olduğu için kendiliğinden düştü..

KOŞARAK GELDİM

Genç kızı dere yatağında uzun süre dil döken Murat Demirel de ise şöyle konuştu:

* Sağa sola doğru gidiyordu, araba çarpmasından korktum. Polisi aradım. 3-4 abla ve abilerle takip ettik. Düştüğünü görünce koşarak geldim.

* Dere var sandım, boğulacak diye bende aşağıya atladım. Aşağıda konuştuk ama bayağı sarhoştu. Hiçbir şekilde yardımları kabul etmedi. (DHA-İHA)