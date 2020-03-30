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Dernek başkanından İzmirlilerle ilgili skandal sözler!

Erzurum Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı Zekiye Çomaklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İzmirlilere hakaretler yağdırdı. İYİ Parti İzmir milletvekili Dervişoğlu, Çomaklı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
23:33 -
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Erzurum Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı, aynı zamanda da yazar olan Zekiye Çomaklı'nın sosyal medya hesabından İzmirlilere hakaretlerde bulunması tepkilere neden oldu.

Evli ve 2 çocuk annesi yazar Çomaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmirlileri hedef alarak, “Bak dedeniz bütün dünyayı çağırdı, dua etmeye Papa efendi. İnşallah sizi corona vura” ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İzmir İYİ Parti Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından Çomaklı'nın paylaşımına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, “Bir İzmir Milletvekili olarak buradan suç duyurusunda bulunuyor ve savcıları göreve çağırıyorum. Gerekli resmî müracaat ilgili makamlara ulaştırılacaktır. Başta İzmir'de yaşayan Erzurumlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İzmirlileri bu kadın hakkında işlem yapmaya davet ediyorum” paylaşımında bulundu.

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