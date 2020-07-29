DEVA Partisi’nden Danıştay kararına tepki: Belediyeleri yönetilemez hale getirecekler

Ticaret Bakanlığı'nın çıkardığı ‘Belediye şirket ve iştiraklerine yönetim kurulu ve müdür atama yetkisini belediye başkanlarından alarak bu yetkiyi belediye meclislerine devretmesine’ yönelik genelgeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi yargıya taşımış, yürütmesinin durdurulmasını istemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de müdahil olduğu davada Danıştay, yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanlığı'ndan kararla ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Alınan karar, iktidarın seçimle kazanamadığı belediyeleri yönetilemez hale getirmesine sebep olacaktır” denildi.

“MİLLİ İRADENİN HİÇE SAYILDIĞI GÜNLER…”

DEVA Partisi’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Ticaret Bakanlığı'nın çıkardığı ‘Belediye şirket ve iştiraklerine yönetim kurulu ve müdür atama yetkisini belediye başkanlarından alarak bu yetkiyi belediye meclislerine devretmesi'ne yönelik genelgenin yürütmesinin durdurulması talebi Danıştay tarafından reddedilmiştir.

* Bu karar ile denetim görevini yerine getiren belediye meclisinin belediye şirket ve iştiraklerine yönetim kurulu ve müdür atayabilmesi ‘davulun belediye başkanı sırtında, tokmağın belediye meclisinin elinde olduğu' bir görüntüyü karşımıza çıkarırken, 2000'li yılların başında Danıştay kararlarıyla milli iradenin hiçe sayıldığı günleri hatırlatmaktadır.

“İKTİDAR SEÇİMLE KAZANAMADIĞI BELEDİYELERİ…”

31 Mart 2019 yerel seçimlerine değinen DEVA Partisinin yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

* Büyükşehir Belediyelerinde beklediği sonucu alamayan AKP, seçimin ardından demokrasinin asli unsurlarından yerel yönetimleri etkisiz hale getirmek amacıyla bir dizi girişimde bulunmuştur.

* Bu girişimlerin başında, seçimlerden 15 gün sonra Ticaret Bakanlığı'nın çıkardığı genelge ile ‘belediye şirket ve iştiraklerine yönetim kurulu ve müdür atama yetkisini belediye başkanlarından alarak bu yetkiyi belediye meclislerine devretmesi' yer almaktadır.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a açtığı dava ise 5'e karşı 4 gibi bir oy çokluğuyla reddedilmiştir.

* Konuyla ilgili emsal davalara bakıldığında yerel mahkemelerin ve İstinaf Mahkemesi’nin tam tersi yönde kararlar aldığı görülmektedir.

* Nitekim Danıştay Tetkik Hakimi de belediyenin yürütmenin durdurulması yönündeki talebini haklı bulmuştur. Alınan karar, iktidarın seçimle kazanamadığı belediyeleri yönetilemez hale getirmesine sebep olacaktır.