Diyanet 2020 takvimi için 9 milyon lira harcamış!

Diyanet Çocuk Dergisi, Diyanet Aylık Dergi ve Diyanet Aile Dergisi'nin bir yıllık basım masrafının 5 milyon 82 bin TL olduğu belirlendi. Dergilerin 12 sayısının montaj, kalıp, baskı, cilt, poşetleme, etiketleme, paketleme, teslim ve kabul şartlarını içeren iki ayrı sözleşme imzalandı. Bu dergilerin grafik tasarımlarına ise toplam 212 bin 400 TL ödendi.

Diyanet tarafından basılan süreli yayınlardan Diyanet Aylık Dergi'nin ve Diyanet Aile Dergisi'nin yıllık aboneliği 72 TL, Diyanet Çocuk Dergisi ise 60 TL. Diyanet İlmi Dergi 56 TL, Diyanet Arapça İlmi Dergi ise 25 TL ücret alınıyor.

FETVALI TAKVİM

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl bastırdığı takvimlere koyduğu fetvalarla da sık sık gündeme gelmişti.

Diyanet’in geçmiş yıllardaki takvimlerindeki bazı tartışmalı ifadeler şöyleydi:

“Ateistin kestiği eti yemek, baskılı tişörtle ve üzerinde canlı varlıkların resimleri ile namaz kılmak günahtır.

“Lades haramdır. Taraflardan bir kimsenin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır”

“Kabirlerin yükseltilmesi, üzerine kubbeli binalar yapılması, taşına övücü veya kaderden şikayet edici sözler yazılması dinimizce yasaklanmıştır”

“Kürtaj cinayettir. Anne karnındaki ceninin dinen meşru sayılan haklı bir gerekçe olmadan düşürülmesine, aldırılmasına ve gebeliğe son verilmesine müsaade edilemez.”

“Cinsel arzuları tahrik eden ifade ve tasvirleri içeren, haramları güzel gösteren müzikleri yapmak ve dinlemek günahtır”