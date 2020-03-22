Doç. Ömer Kurtaş açıkladı: Cezaevlerine dikkat!

Kurtaş şunları söyledi;

* Hapishaneler genellikle aşırı kalabalık, normale göre kötü havalandırılan ve güvenlik kaygıları nedeniyle oluşturulmuş fiziki koşullara sahip ortamlardır.

* Sağlık hizmetlerine nispeten zayıf erişim ve içinde bulundukları koşullar gereği kaçınılmaz yüksek temas nedeniyle bulaşma riskinin en fazla olduğu yerlerdir. Bu nedenle hapishaneler için ayrıca önlemler almak gerekir.

Kurtaş, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

* Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu mahkumlar salgın süresince evlerinde karantinaya alınmalı.

* Kronik hastalığı bulunan tutuklular bu süreçte dışarıya alınıp hastalığın durumuna göre gözlem altında tutulmalı.

* Çalışan personel sayısı artırılıp dönüşümlü olarak görev yapmaları sağlanmalı.

* Cezaevlerindeki hijyenin sağlanması için yaşam alanları sık sık temizlenmeli, temizlik malzemelerine kolay erişim sağlanmalıdır.

* Tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumları sık sık kontrol edilmeli, korona testi yapılmalıdır.