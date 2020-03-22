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Doç. Ömer Kurtaş açıkladı: Cezaevlerine dikkat!

Ülke genelinde her yerde Corona virüse karşı önlem alınırken gözler cezaevlerine çevrildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kurtaş, hapishanelerdeki Corona tehdidiyle ilgili yetkilileri uyardı.

Sözcü İstanbul
06:00 -
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Doç. Ömer Kurtaş açıkladı: Cezaevlerine dikkat!

Kurtaş şunları söyledi;

* Hapishaneler genellikle aşırı kalabalık, normale göre kötü havalandırılan ve güvenlik kaygıları nedeniyle oluşturulmuş fiziki koşullara sahip ortamlardır.

* Sağlık hizmetlerine nispeten zayıf erişim ve içinde bulundukları koşullar gereği kaçınılmaz yüksek temas nedeniyle bulaşma riskinin en fazla olduğu yerlerdir. Bu nedenle hapishaneler için ayrıca önlemler almak gerekir.

Ömer Kurtaş

Kurtaş, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

* Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu mahkumlar salgın süresince evlerinde karantinaya alınmalı.

* Kronik hastalığı bulunan tutuklular bu süreçte dışarıya alınıp hastalığın durumuna göre gözlem altında tutulmalı.

* Çalışan personel sayısı artırılıp dönüşümlü olarak görev yapmaları sağlanmalı.

* Cezaevlerindeki hijyenin sağlanması için yaşam alanları sık sık temizlenmeli, temizlik malzemelerine kolay erişim sağlanmalıdır.

* Tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumları sık sık kontrol edilmeli, korona testi yapılmalıdır.

Son güncelleme: 01:59 22.03.2020
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