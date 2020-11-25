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Dolmuşta elle taciz

Samsun'da dolmuş minibüs içinde bir bayanı elle taciz ettiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 15:40, 25/11/2020
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Dolmuşta elle taciz

Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki dolmuşta 35 yaşındaki F.D.’nin  23 yaşındaki bir kadını elle taciz ettiği iddia edildi.

Genç kadının şikayeti üzerine olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri tarafından gözaltına alınan F.D., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Samsun Adliyesine sevk edilen F.D., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

Atatürk Emniyet Haber Samsun taciz
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