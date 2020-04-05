‘Dur’ ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı

İstanbul Fatih’te sabaha karşı devriye gezen polis ekipleri, içinde isimleri öğrenilemeyen iki kişinin bulunduğu otomobili görünce şüphelenip ‘Dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü ise polisin uyarısına aldırış etmeden hızla uzaklaştı. Bir süre polisin kovaladığı otomobil D-100 Karayolu’nun Ankara istikametine doğru ekiplerden kaçtı. Otomobil Haliç Köprüsü’nü de geçerek yoluna devam etti.

POLİS YOLU KAPATTI

Araç, Mecidiyeköy ayrımını geçtikten sonra Şişli’de görevli polis ekiplerinin yolu kapatmasıyla önü kesilerek durduruldu. Polis ekipleri de araçta bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen trafik polisleri de aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücüye yaptığı ölçümde 1.33 promil alkollü olduğunu tespit etti. Şüpheliler polis merkezine götürüldü. Bir süre arama yapılan araç daha sonra çekici yardımıyla otoparka çekildi.