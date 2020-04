E-Devlet ve ePTTAvm ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüsünün yayılımını önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar sürdürülüyor. Son olarak vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklanmıştı. Online olarak ePTTAVM ve E-Devlet üzerinden ücretsiz maske siparişi verilebiliyor. 20 yaş altındaki ve 65 yaş üstündeki vatandaşların yararlanamayacağı uygulamadan haftada 1 paket (5 adet) alma hakkı bulunuyor. Peki ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet ve ePTTAvm ücretsiz maske sipariş ekranı…

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– E Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “ücretsiz maske talebi” yazın.

– Açılan sayfada kişisel bilgileriniz ile iletişim bilgilerini doldurunuz

– Diğer aile bireylerinizi eklemek istiyorsanız ‘Aile Bireyi Ekle' seçeneğini kullanın ve aynı şekilde o kişinin de kimlik bilgilerini girin.

– Son olarak güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en attaki ‘Maske Siparişi Ver' butonuna basın.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

ÜCRETSİZ MASKE EPTTAVM BAŞVURU SAYFASI



MASKE NASIL TAKILIR?

Maskenin nasıl kullanıldığı da Sağlık Bakanlığı tarafından fotoğraflar ile anlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

“Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır. Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst taraftaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır. Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır. Maske ipli ise maskenin üst kenarlarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır, alt kenarındaki ipler ensede bağlanır. Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir. Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.”

E DEVLET ŞİFRESİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e Devlet Kapısı'na giriş sağlayabilmek öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Burada karşınıza 5 farklı yöntem çıkmaktadır.

-T.C. kimlik kartı ile giriş,

-e-Devlet şifresi ile giriş,

-Mobil imza ile giriş,

-Elektronik imza ile giriş(e-imza),

-İnternet bankacılığı ile giriş.

e-Devlet sistemine giriş işlemlerinde en çok tercih edilen giriş yöntemi E-Devlet şifresi ile giriştir. Bu şifreyi de kolaylıkla alabilirsiniz. İlk kez şifre alacaklar için internet üzerinden alınması mümkün olmayan şifre PTT şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek e Devlet şifresi almak istiyorum dediğinizde 2 TL karşılığında e Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Bu şifre bireysel olarak verilmektedir. Her vatandaş kendi e Devlet şifresini TC kimlik numarasının üzerinde yazdığı kimlik kartı ile alabilmektedir.

E DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİSİNİ NASIL ALIRIM?

Eğer daha önce PTT şubelerinden şifre aldıysanız ve şifreyi unuttuysanız ise aşağıdaki işlemlerle yeniden şifre alabilirsiniz.

· Daha önceki girişlerinizde cep telefonu numaranızı https://www.turkiye.gov.tr/ ‘ye girip kaydettiyseniz ve bu kaydı doğruladıysanız, PTT şubelerine gitmeden şifre oluşturabilirsiniz.

– Bunun için şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

– Sonrasında sizden istenen bilgiler Kimlik Tipi, T.C. Kimlik No, Seri No, Cüzdan No, Yakınınıza ait T.C. Kimlik No. Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

– Daha sonraki sayfada sizden istenen bilgiler anne adı, baba adı, kayıt no. Bilgileri girip yeniden devam edin.

– Sonra cep telefonu numaranız ile doğrulama kodu istenecektir.

– Tüm bu işlemlerden sonra yeniden şifre alabilirsiniz.

· Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· Bu işlemlerle yeniden şifre alamıyorsanız PTT şubelerinden 4 TL karşılığında tekrar şifre alabilirsiniz.