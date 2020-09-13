Edirne’de kuraklık toprakları çatlattı, çiftçi ekim yapamıyor

Trakya’da kış ve yaz aylarında yeterince yağış alınamaması nedeniyle bölgede yaşanan kuraklık sürüyor. Ayçiçeği ve buğday gibi ürünlerde kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan Edirneli üretici, son günlerde ekimi hazırlamak istediği tarlalara toprağın oldukça sertleşmesi nedeniyle giremiyor. Kuraklık nedeniyle toprakta derin çatlıkların oluştuğu Edirne’de üreteciler, yağmur yağmaması halinde tarlasını ekime hazırlamama endişesini taşıyor.

HER ŞEY YAĞMURA BAĞLI

Edirneli üreticilerden Bülent Eren, kuraklığın çiftçileri çok zorladığını belirterek, “Verim düştü. İşçilik yapamıyoruz, tarlada çalışılmıyor. Tarlalar sürülebilecek gibi değil, toprak çok sert. Yağmur yağmasını bekliyoruz. Önceki yıllar daha iyiydi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, her şey yağmura bağlı” dedi.

90 YILIN EN KURAK SENESİ

Bahattin Peköz ise “Toprağın sertliğinden tarlada, ne pulluk, ne ızgara, hiçbir malzeme çalışmıyor. Bütün beklentimiz yağmurun bir an önce yağması. 50-60 kilo ekin biçtik, daha önceki yıllarda da kuraklık yaşadık ama bu seneki gibi hiç görmedim. Söylenenlere göre son 90 yılın en kurak senesiymiş” diye konuştu.

TOHUMLAR ÇATLAKLARDAN AŞAĞIYA GİDİYOR

Çiftçilerden Habil Deviren, gittiği tarlasını süremeden geri döndüğünü belirterek, “Toprak olmuş bir metre derinliğinde. İşimiz zor, şimdiye kadar hiç böyle olmamıştı. Ekim ayı geldi ama ekim yapamayız, yapsak bile tarladaki çatlaklardan tohum aşağıya gider. Yağmur yağmazsa ekin yapamayız ve gelecek sezon halimiz iyice perişan olur” dedi.

Buğdayda yüzde 25-30, ayçiçeğinde yüzde 30-50’ye varan verim düşüklükleri yaşandığını belirten Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, şunları söyledi:

DURUM TEHLİKE ARZ EDİYOR

* Barajlarımızdaki su seviyeleri çok düşük. Arazilerde suyumuz az daha olsa, barajlardaki sulardan, kapalı sistem dediğimiz, basınçlı sistemlerle daha az suyla, en azında bu çeltik arazilerine, danelik, silajlık mısır gibi ürünlere çevirmemiz gerekiyor. Suyumuz yoksa bu sefer kuru tarımla ilgili üretimler yapmak zorunda kalacağız. Şu andaki durum tehlike arz ediyor. Devlet Su İşleri, bölgedeki yapılacak faaliyetleri çok iyi biliyor. Bunlarla ilgili planlamalar da yapılmış, bunlara hız vermek gerekiyor. Özellikle nehirlerimizde az olan suyu dahi bizim bir şekilde depolamamız gerekiyor. (DHA)