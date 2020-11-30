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‘Ege Denizi’nde son bir ayda 5 bin 068 deprem meydana geldi’

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, 30 Ekim'deki İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede bir ay içinde 5 bin 068 deprem meydana geldiğini depremlerin 60'ının ise 4 ve üzeri olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:49, 30/11/2020
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‘Ege Denizi’nde son bir ayda 5 bin 068 deprem meydana geldi’

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, 30 Ekim’de yaşanan İzmir Seferihisar açıklarındaki 6.9 büyüklüğündeki depreminin ardından son bir ayda bölgede meydana gelen depremlere ilişkin bilgi verdi.

5068 ARTÇI DEPREM

Özener paylaşımında, “30 Ekim 2020 saat 14:51'de Ege Denizi'nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 1 ay sonunda bölgede 5068 artçı deprem çözümü yapılmıştır. Bunlardan 60 tanesi M =4.0 ve daha büyüktür.” ifadelerini kullandı.

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