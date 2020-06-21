Eğitim Sen’den çarpıcı iddia ile ilgili SÖZCÜ’ye açıklama… ‘Sınavdan karantinaya’

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Manisa’da corona virüsü taşıyan bir öğrencinin önlem alınmadan sınava sokulduğunu iddia etti.

Aydoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Haftalardır Eğitim Sen olarak LGS, YKS uyarılarımızı sürdürdük. Aslolan sağlık, yaşam hakkıdır dedik. Sınav sırası ve sonrasında uyarılarımızın haklılığı bir kez daha kanıtlandı. Covid-19 tanısı konulan bir öğrenci nasıl tüm öğrencilerle birlikte sınava alınabilir?” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM SEN’DEN İDDİA

Aydoğan, önce Eğitim Sen’in COVID’li bir öğrencinin 75 dakika diğer öğrencilerle aynı sınıfta sınava girdiği iddiasını paylaştı.

Eğitim Sen’in iddiası şöyle:

* Manisa Şehit Ömer Halisdemir Ortakolu’nda Covid'li bir öğrenci önlem alınmadan 20 öğrenciyle aynı sınıfta LGS'ye girdi.

* 75 dakikalık sözel sınavı bitene kadar sınıfta kalan öğrenci, fenalaştı denilerek sayısal sınav için ayrı dersliğe götürüldü.

* Sınav bitiminde ise ilk sınıftaki öğrenciler karantinaya alındı.

SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Aydoğan SÖZCÜ’ye olayla ilgili açıklama yaptı. Aydoğan şunları söyledi:

* MEB, bir sınıfta kaç öğrenci olduğunu geçtiğimiz hafta defalarca sormamıza rağmen yayınlamadı.

* Türkiye genelinde sınıf mevcutlarının önemli bir kısmının 18 – 20 kişiden oluştuğunu sınav gözetmeni olan üyemiz öğretmenlerimizden ve velilerden öğrendik.

* Sınavlarının yapıldığı okullarda koridor, merdiven gibi ortak kullanım alanları ile sınav sırasında adaylar arasında fiziksel mesafeye karşı kesinlikle yeterli önlem alınmadığı ortaya çıktı.

* Manisa’da COVID-19 tanısı olan bir öğrencimiz maalesef aynı sınıfta sınava girenlerle beraber sözel bölümün sonunda ayrı sınıfa alınıyor.

* Biz Eğitim Sen olarak COVID19 tanısı konulan öğrencinin ailesiyle temastayız ve görüşüyoruz. Olay kesinlikle doğrulandı.

YKS’DE BÜYÜK ENDİŞE

* Yaklaşık 1.7 milyon adayın girdiği LGS’de Manisa’da yaşanan bu olay önümüzdeki hafta sonu yaklaşık 2.5 milyon öğrenci ve 1 milyona yakın gözetmenle birlikte 3.5 milyon kişinin büyük bir risk altında sınav salonlarında olacağını gösteriyor.

* LGS ve YKS’nin ertelenmesi gerektiği için haftalardır yaptığımız uyarılarda bir eğitimci olarak haklı çıkmanın öğrencilerimiz velilerimiz, öğretmenlerimiz ve toplum sağlığı adına derin bir üzüntü duyuyoruz.

* YKS kesinlikle ertelenmelidir. Sınıf mevcutlarıyla ilgili MEB’in LGS’de açıklama tutumu kabul edilemeyeceği gibi ÖSYM’de artık YKS sınıf mevcutlarını toplumla paylaşmadılar.

COVİD-19’LA 75 DAKİKA…

LGS 1. Oturum sözel: 09:30’da başladı. 50 soru sorulup, 75 dakika sürdü…

LGS 2. Oturum sayısal: 11:30’da başladı ve 40 soru sorulup, 80 dakika süre verildi…

SINAV SONRASI SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

LGS sonrası sınavın huzur ve güven içinde tamamlandığı belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.