Elazığ Valiliği’nden vatandaşlara uyarı!

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından hasar gören binaların yıkımları sürüyor. Konuyla ilgili Elazığ Valiliği’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*İlimizde 24 ocak tarihinde meydana gelen merkez üssü Sivrice İlçesi olan deprem nedeniyle; halkımızın mağduriyet yaşamaması için ilimizde acil yıkımlar gerçekleştirilmektedir.

*Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla proje alanlarında ve acil yıkımları yapılacak olan yerlerdeki binalar ve bunların müştemilatlarında eşya taşıma dışında daraba, kapı kasası, pencere, parke, su sayacı, elektrik sayacı ve doğalgaz sayacı vb. her türlü söküm ve hurda alma gibi eylemler yasaklanmıştır.

*Bu emre aykırı olarak hareket edenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacaktır.

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