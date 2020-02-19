Elazığ’da okul yıkım kararına velilerden tepki!

Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından şehir merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nın ağır hasarlı olduğu için yıkımına karar verildi.

Okul önünde toplanan öğrenci velileri, okula önce sağlam raporu verildiğini belirterek alınan yıkım kararına tepki gösterdi. 769 öğrencisi bulunan okul önünde eylem yapan veliler, “Maalesef depremin yıkamadığı okulu yukarıdaki büyüklerimiz yıkmaya çalışıyor” diyerek duruma tepki gösterdiler.

“OKULUN BULUNDUĞU ALAN KENT PROJESİ OLARAK PLANLANDI”

Yıkılmak istenen Mehmet Akif Ersoy Lisesinin depremin ilk 10 gününde depremzedelere açıldığını belirten öğrenci velisi Necati Yavuz, şunları söyledi;

*24 Ocak günü ilimizde 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık ve can kayıplarımız ve ağır hasarlarımız oldu. Bu deprem Allah’tan geldi inanmışız iman etmişiz bu zorluklara sabrediyoruz eyvallah diyoruz.

*Fakat asıl zorumuza giden kuldan gelen tahribatlar ve eziyetler önünde bulunduğumuz İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’dan ismini alan lisemizin ağır hasarlı olarak gösterilip buranın yıkılma kararının alındığı haberini aldık.

“ALAN KENT PROJESİ OLARAK PLANLANDI”

“5 Şubat 2020 tarihli Milli Eğitim Müdürümüzün yazısıyla okulun ağır hasarlı olmadığını eğitim ve öğretime hazırlık yapılmasına yönelik yazı göndermiştir” diyen Necati Yavuz, ise şunları söyedi;

*Bu okul depremin ilk 10 gününde depremzedeleri misafir edilmiştir daha önce yapılan üç analizde bu okulun hasarlı olmadığını ve okulun sağlam olduğu kararı verilmiştir.

*Fakat daha sonraki süreçte az önce söylediğim gibi bize eziyet edenlerin neticesinde bilinmeyen bir el ortaya girerek bu okulun hasarlı olduğunu söylüyor.

*Daha öncede bu okulun alanın kent projesi olarak planlandı. Fakat biz ağır bir deprem yaşadık 17 okulun yıkım kararı alınmış, 44 okulda hasar var. Ancak bu okul ağır hasarlı olmamasına rağmen neden bu okulu yıkmaya çalışıyorsunuz?

“BAĞIMSIZ YAPI DENETİMCİLERLE TEKRAR ANALİZ YAPILSIN”

Yetkililere “Bağımsız yapı denetimcilerle beraber tekrar bir analiz yapalım” çağrısında bulunan öğrenci velisi Necati Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı;

*Üniversite sınavlarına girecek öğrencilerimiz var. Depremi yaşayan bu öğrencilerin zaten psikolojileri bozuldu ve ders çalışma alışkanlıklarını da kaybettiler. Bu şehrin yaraları bu şekilde mi sarmaya çalışıyorsunuz?

*17 Şubat ‘ta okul yönetiminden öğrenci velilerine bir mesaj gönderildi. Öğrenciniz Atatürk Lisesine mi yoksa İmam Hatip Kız Lisesine mi devam etsin? Biz veliler olarak diyoruz ki eğer bu okul hasarlı olsa gözbebeğimiz olan çocuklarımızı bu okula sokmanın hevesi içerisinde değiliz.

*Hangi anne ya da baba böyle bir şey isteyebilir? Sayın Valimize, belediye başkanımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze soruyoruz; öğrencilerimizin nakledilmeye çalışıldığı okullarda ders esnasında bir deprem yaşanması durumunda sorumluluk alıyor musunuz?

İnsanlar bu depreme zaten mağdur olduğu kadar olmuş öğrencilerimizi ve aileleri artık rahatsız etmeyin bu eziyet ağırdır. Gelin bağımsız yapı denetimcilerle beraber tekrar bir analiz yapalım eğer bu yapılan analizde ağır hasar çıkarsa bizde gerekeni yapalım.

“BURAYA GELİP BİZLERİ İKNA EDİN”

Yıkım kararı verenlerin velileri ikna etmesi gerektiğini ifade eden bir başka öğrencinin velisi Hayriye Dursun da şunları söyledi;

*Çocuğum burada 12’nci sınıf öğrencisi üniversite sınavına girmesine birkaç ay kaldı. Maalesef depremin yıkmadığı okulu yukarıdaki büyüklerimiz yıkamaya çalışıyor.

*Depremin ilk günlerinde bu okulda birçok aile kaldı o zaman kimse bir şey demiyordu. Ama şimdi okulu yıkmaya çalışıyorlar okul binasının hasarlı olduğunu söylüyorlar ancak öyle bir şey yok.

*İki defa hasar tespit komisyonu gelmiş ve okula hafif hasarlı raporu vermişler. Bu hasar bizim evlerimizde de var kaldı ki bizler çocuklarımızın düşmanı değiliz.

*Ancak bu konuda çaresiz kaldık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yıkım kararını verenler buraya gelip bizleri ikna etsin.

“MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ YIKILACAK”

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin hasar aldığından dolayı yıkılacağını ifade eden Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

*Depremin taşkalasında gözlemsel olarak yapılıyor bu incelemeler. Gidip baktığımızda kolon ve kirişlerde gözle görülen bir sıkıntı yoksa bunlara teknik elemanlar orta ya da hafif hasarlı tespiti veriliyor.

*Daha sonra bu binaların hepsinden karot(basınç dayanımı tespiti) alınıyor. Bu karot örnekleri sonucunda da resmi raporlar düzenleniyor. Bizim şuanda orta hasarlı 20 binamız var biz buradaki okullardan öğrencilerimizi çıkarmışız.

*Buradan karot alındığında yüzde 40’ı geçiyorsa bu binalar yıkılacak eğer yüzde 40’ın altındaysa güçlendirme yapılacak. Mehmet Akif Anadolu Lisesi’nde karot yüzde 40’ı geçtiği için yıkılması kararı alındı.

*Biz şuanda okulu taşıyoruz iki günde okul yönetimi tarafından velilere bir anket yapıldı. Velilerin yüzde 75’i öğrencilerinin Atatürk Lisesine gönderilsin diyor yüzde 25’i ise Kız Meslek Lisesine gönderilsin dedi yüzde 12’si ise İmam Efendi Lisesine gönderilsin demiş. Bizde yüzde 75 Atatürk Lisesi dediği için oraya nakledip ikili eğitime devam edecekler.