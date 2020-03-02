Elazığlı depremzedeler hasar tespit sonuçlarına itiraz etti

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Çevre ve Şehircilik İl Bakanlığına bağlı yetkililer şehirde bulunan binaları gezerek hasar tespitinde bulundu.

Binalara hasar durumuna göre ‘az’, ‘orta’ ve ‘ağır’ statüsü verildi. Elazığ'da yıkık 263 bina, ağır hasarlı 7 bin 698 bina, orta hasarlı bin 540 bina tespit edildi.

Bu binalarda toplamda 19 bin 821 bağımsız birim bulunuyor. Ancak birçok depremzede binalarda yapılan hasar tespit sonuçlarının doğru olmadığını iddia ederek okullarda kurulan hasar tespit komisyona raporlara ilişkin itirazlarda bulundu.

İTİRAZ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı yetkililer hasar tespit çalışması yapmış vatandaşlara da hasar tespit çalışmalarına itiraz için bir aylık süre verilmişti.

17 Şubat'ta başlayan itiraz sürecinde bugüne kadar 17 bin 664 vatandaş hasar tespit raporlarına itiraz etti. Birçok depremzede binalardaki hasarın orta ve hafif hasarlı gösterildiğini iddia etti.

İtiraz başvuruları Mart ayı sonuna kadar devam edecek. İtiraz eden vatandaşlar evlerinin yeniden incelenmesini ve yeni raporlar düzenlenmesini talep etti.

ELAZIĞ VE MALATYA'YA 23 BİN KONUT YAPILACAK

AKP Grup toplantısında yaşanan depreme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı;

*Elazığ'da yıkık 263 bina, ağır hasarlı 7 bin 698 bina, orta hasarlı bin 540 bina tespit edildi. Bu binalarda toplamda 19 bin 821 bağımsız birim bulunuyor.

*Malatya'da ise 370 yıkık bina, 2 bin 794 ağır hasarlı bina, 621 orta hasarlı bina olduğu, bu binalarda 6 bin 691 bağımsız birim bulunduğu belirlendi.

*Netice itibariyle Elazığ'da 19 bin 180, Malatya'da 4 bin 432 yeni konut yapılması gerektiği ortaya çıktı. Şu ana kadar Elazığ'da 960 ve Malatya'da 678 konutun, yılsonunda teslimleri yapılacak şekilde inşasına başlandı.

*Elazığ'da TOKİ'nin daha önce inşa ettiği 400 konuta da vatandaşlarımız taşınmaya başladı. Diğer konutların inşasıyla ilgili çalışmalar süratle devam ediyor.

*Hedefimiz bir yıl içinde 23 bin 612 konutun tamamını bitirip vatandaşlarımıza teslim etmektir.

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