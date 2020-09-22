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Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz coronaya yakalandı!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Gürbüz sağlık durumunun iyi olduğunun altını çizerek bir süre karantinada kalacağını belirtti.

Sozcu.com.tr
21:25 -
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Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz coronaya yakalandı!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, halsizlik şikayeti ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Corona virüsü testi yapılan Gürbüz'ün sonucu pozitif çıktı.

Gürbüz sağlık durumu ve test sonucuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Değerli dostlarım, dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covıd-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı.

* Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileği ile. (İHA)

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