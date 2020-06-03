Elektrik kesintisi listesi… 3 Haziran BEDAŞ güncel planlı kesinti programı

Gündelik hayatın birçok noktasında elektrik başlıca ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Elektrik kesintileri yaşamı olumsuz yönde etkilerken vatandaşlar ‘elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna cevap arıyor. İşte İstanbul için güncel elektrik kesintisi listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489147)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI sk 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489160)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN, AKDİL, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KOCA YUSUF, MAVİGÖL, METEHAN, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEMPATİK, TOMRUKÇU, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, KUM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490046)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1470., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1266., 1334., 1336., 1338., 1339., 1341., 1342., 1343., 1344., 1345., 1346., 1347., 1349., 1352., FEVZİ ÇAKMAK sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2491002)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62. sk Mimar Sinan cad. 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490991)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 52., 54., 56., 57., MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490992)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HURMALI, İSMAİLPAŞA sk 16:30-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490961)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKLEYLEK sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT sk 00:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489955)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah IŞIK, ÇAYIR sk / MECİDİYE mah AMBARLIDERE YOLU, DEFNE ÇIKMAZI, IŞIK, MUHTAR, VARNALI sk / ORTAKÖY mah AMBARLIDERE YOLU, AMCABEY, AYAYDIN, DEREBOYU, KIVANÇ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2492328)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEŞPARMAK, GÜVERCİN, MEHTAP, PAZARALTI, TAŞLIK, YENİYOL, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk 17:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2487197)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah ACISU ÇIKMAZI, ALACALI, ARİF NİHAT ASYA, AYNUR, AÇIKALIN ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAN, GAZİBABA, GELİNCİK, GÜLAĞACI, HAMAMÖNÜ, HANİCE, KABAKÇA, LOKMACIK ÇIKMAZI, MEHMETEFENDİ, MEHPARE ÇIKMAZI, MELEK ÇIKMAZI, MELİKE, MEMDUH, MENEMEN, NUMAN ÇIKMAZI, SULTAN ÇEŞME, SÜMER, YÜKSEL, ZARİF, ÖZYUVA sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2488444)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BENTLER, CANDEMİR, DOBURCA, FARABİ, HÜRRİYET, KARLIOVA, KIRIM, MUNTAZAM, MİLLET, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2487241)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2215., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2319., AKARSU, DAĞHAN, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk / HÜRRİYET mah TURNA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2485911)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2240., ADALET, ADNAN MENDERES, EBRU sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2485912)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk 01:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489155)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 382., 385., 390. sk / İNÖNÜ mah 357., 358., 359., 364. sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2491336)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 855., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 863., 864., 865., 866., 867., 879., 960., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1046., 1079., PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2491340)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1022., 1023., 1024., 1025., 1047., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2491339)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI, TİKVEŞLİ sk 00:01-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2487781)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN, 2.KAYNAK, 3.KARANFİL, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, ZAKKUM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2488608)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.MARTI, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, EBRU, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, OVACIK sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2488609)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.ORKİDE ÇIKMAZI, 1.SİRKECİ ÇIKMAZI, ABDURRAHMAN ŞEREFBEY, AHMET ÇELEBİ, ALACA TEKKE, ARAKİYECİ CAMİİ, ARPACI HAYRETTİN, AŞHANE, BABA HAYDAR, CEZRİ KASIM AKAR ÇEŞME, DEFTERDAR CAMİİ AVLUSU, FESHANE, KÜNKÇÜ ÇIKMAZI, NAZPERVER, SİRKECİ, TAKKECİ ÇEŞMESİ, ZALPAŞA, ÇÖMLEKÇİLER, ÇÖMLEKÇİLER ARKASI sk 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489927)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ATLI SPOR sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489942)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah MEMBA, OVA sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490048)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490016)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2492665)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah FATİH sk / CİBALİ mah BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, DEMİRHUN ÇEŞMESİ, FİL YOKUŞU, HAYDAR, HAYDAR YOKUŞU, KASAP CAMİİ, MUSABEY, TEKKE ÇIKMAZI 1., ZEYREK MEHMETPAŞA sk / HASEKİ SULTAN mah KIZILELMA sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah MARMARA sk / SARAÇ İSHAK mah MOLLABEY sk / ZEYREK mah AKTAR YEKTA, AT PAZARI, DERS VEKİLİ, FAZİLET, FAZİLET ARALIĞI, FAZİLET ÇIKMAZI, FENERCİ HÜSEYİN ÇIKMAZI, FENERLİ, FETİH ŞEHİDİ, GÜLBAHÇE, HACI HASAN, HACI ÖMERPAŞA, HATTAT İZZET, HAYDAR, KIRBACI, MEKTEPLİ, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, PARMAKLIK, PARMAKLIK ARALIĞI, SADREDDİN YÜKSEL, TURŞUCU HALİL, YENİ AKİL, ZEYREK, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÂRİFZADE, ÇIRÇIR, ÇİNİLİ ODALAR, ÖMER EFENDİ, İBADETHANE, İBADETHANE ARKASI, İTFAİYE, ŞAHUBAN CAMİİ sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490407)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BAB NAİBİ, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, KARAMUK, KINALIZADE, KORKUTATA, LAPÇINCILAR, SARIGÜZEL, SÜRREEMİNİ, ÇÖPÇATAN, ŞEMSETTİN SAMİ sk / SEYYİD ÖMER mah TÜRKÇÜ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490424)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA AKARCASI, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, MUTRİP, NEVİYE, SEMİH sk / ŞEHSUVAR BEY mah SARAYİÇİ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490090)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah DEDEPAŞA, HİKAYECİ, KADRİBEY, MURATPAŞA, MİR-İ ALEM, NAKİBU’L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SADİ ÇEŞMESİ, SARI MUSA, SELÇUK SULTAN CAMİİ, SOFTA SİNAN, TURGUT ÖZAL MİLLET, İMAM MESUT sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490406)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, SULTAN, SÜZER, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK, ŞAFAK sk 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2487276)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah HALDUN TANER, KORU, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN sk 01:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2488297)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah SOKULLU, YAVUZ SELİM, ZÜHRE, İLKE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF, ALPER, ALİBEY, ARALIK, ARI, AYLİN, AYYÜZLÜ, BİRGÜL, CEMAL, DARGIN, DORUK, FEDAKAR, GÜVEN, HAVADAR, HÜSNÜHAL, KAPTANPAŞA, KARASU, KUTLU, MESKEN, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, SEDEF, SOKULLU, SÜMBÜL, TAHİR, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2486883)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2487193)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 324., 325., 326., 327., 332., 333. sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.GEDİZ, 1.HİLAL, 2.SEFA, 325., 326., 327., KEMALPAŞA, UĞURLU, YALAZ sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2482091)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.LALE, 712., BEGONYA, KUŞKONMAZ, YILDIZ, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, 1.HEKİM, 2.SERHAT, 3.UFUK, 3.ÇEŞME, SARIKAYA, İNÖNÜ sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489888)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 711., 716., AŞIK VEYSEL, BEGONYA, DOKTOR, GÜNDOĞDU, HERCAİ, HİNDİBAĞ, KAYNAK, KUŞKONMAZ, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, İNÖNÜ, İSLAM DEDE sk / YENİ MAHALLE mah 1.PARK, 2507., 2508., 3.BAYIR, 3.ÇEŞME, TÜRBE, YENİYOL, İNÖNÜ sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489891)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ENGİN, YUNUS EMRE sk / MEHMET AKİF mah ENGİN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489904)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AÇELYA. sk 06:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490394)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 38., AOS 39., AOS 40., AOS 41., AOS 42., AOS 43. sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489142)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah BÜYÜK ATATÜRK, FENERGÜLÜ, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, KALE., KETENDERE, LALEM, MENDERES NEHRİ, RUMELİ ZAMBAK, ÇİFTLİK, İNÖNÜ MUHAREBE, İSTİKLAL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490967)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ARI, ATA, AYDINLI, DERETEPE, DERMAN, DOĞANCI, HUZUR, POYRAZLAR, ÇAMLITEPE CAMİ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490968)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah DEMOKRASİ, ŞÜKRÜ, HIZIROĞLU, TAN, TRABLUS, TRUVA, İSTANBUL sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490923)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490/1., 2491., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., 2508., 2509., 2512., ATATÜRK, T, U, V, Y sk 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489866)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2570., 2571., 2572., 2573., 2578., 2588., 2590., 2592. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2489735)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., 2465., ATATÜRK, S, T sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2490484)