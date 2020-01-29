Elektrikler ne zaman gelecek? 29 Ocak BEDAŞ güncel elektrik kesintisi programı…

Elektrikleri kesilenler, elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. Elektrik kesintisi programında planlı kesintiler ve elektriklerin ne zaman geleceği yer alıyor. İşte merak edilen kesinti listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 29 OCAK

– İSTANBUL ESENYURT ilce SÜLEYMANİYE MAHALESİ 631sk, 632 sk, 612sk, 613 sk, 618 sk, 607 sk, 153sk, 772 sk, 150 sk, 614sk, 607 sk, FATİH cd.,630 sk, 614 sk, 612 sk, 618 sk, 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323361)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DALYAN,IŞILDAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323841)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 383. sokak 379.,381.,382.,385. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323703)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325833)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ, ÇATALCA YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk / İHSANİYE mah SAĞLIK OCAĞI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325985)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF, NURBABA sk / MAVİGÖL mah CUMHURİYET, DELFİN, GÜLİZAR, MEFTUN, PAMUKKALE, ÖZGENÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323719)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, ENSİZ, GENERAL YAZGAN, MEŞRUTİYET, MÜEYYET, NERGİZ, SOFYALI, YEMENİCİ ABDÜLLATİF, ŞEHBENDER sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, KIBLELİZADE, MEŞRUTİYET, ŞİMAL sk / ŞAHKULU mah ENSİZ, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, MÜELLİF, OTÇU, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, ŞAH DEĞİRMENİ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324948)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI, BÜYÜKBEBEK DERESİ, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, SELVİLER, İNŞİRAH, İĞDELİ sk / ETİLER mah AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK DAĞI, BEBEK YOKUŞU, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, DİLHAYAT, GÜLŞEN, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, HİLAL, İĞDELİ sk / KÜLTÜR mah SELVİLER sk / ULUS mah GÜRKAN, NİĞBOLU ÇIKMAZI, SETALTI, SÜREKLİ, TEKERLER, YELKEN, ÇUBUKÇU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324869)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO, NEVİZADE, SOLAKZADE, YEŞİLÇAM, İSTİKLAL sk / KAMER HATUN mah KAMER HATUN sk / KULOĞLU mah İSTİKLAL sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324949)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, İNŞİRAH, İĞDELİ sk / ETİLER mah AHULAR, BEBEK DAĞI, BIYIKLI MEHMET PAŞA, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, EMİN, ERGİN, GÜLERDİ, GÜLŞEN, NİSBETİYE, SARIOBA, YANARSU, ÇAMLIK YOLU, İHSAN AKSOY, İĞDELİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324868)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, CAMEKAN, GALATA KULESİ, HACI ALİ, HOROZ, LALELİ ÇEŞME, YÜKSEK KALDIRIM, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİMŞİR sk / MÜEYYETZADE mah GALİP DEDE, TATAR BEYİ, YÜKSEK KALDIRIM, YÜKSEK KALDIRIM ÇIKMAZI, ZÜRAFA sk / ŞAHKULU mah BALKON ÇIKMAZI, GALİP DEDE, TIMARCI, YÖRÜK ÇIKMAZI, ŞAHKAPISI sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324946)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah EKİN, GARİP, GİRDAP, MEŞRUTİYET, MİS, SARI TURNA, SEMAH, TRAKYA, ÖZCAN, ÇAKMAK, BEKTAŞ SK 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326072)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, DÖRTYÜZLÜÇEŞME, HÜSNÜ SAVMAN, YENİ MAHALLE FIRIN, ÇÖMEZLER sk // ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / MEHTERÇEŞME mah 1942., 1943., 1944., 1945., 1953., 2068. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324984)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALPER, ALÇİN, ANZER, AS, BARIŞ, BEYAZGELİNCİK, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, ERDİNÇ, ERHAN, EĞRİÇINAR, HASRET, KANLICA, KARADUT, KASIM ÇIKMAZI, KINA, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜSLER, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI, ŞECAAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325020)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKGÜLLÜ, AKMAN, AKİK, ALAYBEY, ATAKÇİL, ATİYE, AYNUR, AYTAÇ, AYŞİN, AZİMET, AĞRI, BAHÇELER, BAYRAKTEPE, BERGÜZAR, BERKAY, BEYLİK, BEŞER, BİLİM, BİNNAZ, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, DÜNÜR, ELYAF, ELZEM, ERAY, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, EZEL, FESTİVAL, GEBZELİ, GELİN, GÖRGÜLÜ, GÜLAY, GÜROL, GÜÇBİRLİĞİ, GÜĞÜMLÜ, HAVRAN, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, IŞIL, KAFİYE, KAĞITHANE, KEHRİBAR, KUMLU, KUZULU, KÖSEDAĞ, NAME, NARLI, NURTAÇ, NİŞANE, OLGUN, RABAK, SEFA, SELMA, SELÇUK, SEVİLEN, SEĞMEN, SULH, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TONOZ, TOPRAKBASTI, TRANDAZ, TUNAHAN, TÜMLEÇ, UMERA, VEFA, YADİGAR, YALIN, YANKI, YELKEN, YEŞİLTEPE, YUMAK, YÜCEL, ZEMHERİ, ZEYTUNİ, ÇAMPARK, ÇATALLI, ÇATALLI ÇIKMAZI, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇEVREM, ÇIKRIK, ÇİFTLİK, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İCABET, İHYA, İKBAL, İLKNUR, İĞDELİBAHÇE, ŞENLİK, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk / TALATPAŞA mah DÜNÜR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325048)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KORE ŞEHİTLERİ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325016)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, AKMAN, ARANIR, AYNUR, AYTAÇ, BAHA ÇIKMAZI, BAHÇELER, DENİZMEN, ESENLİK, GÜFTE, IŞIKLI, MERCEK, MİNNET, NAME, NİL, SARP, SEREN, SEVİLEN, SEĞMEN, YENER, ÇEVREM, ÇIKRIK, İCLAL, ŞENLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325035)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325038)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 855. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2535., 2537., 2538., 2539., 2540., 2542., 2544., 2548., 2550., S, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325095)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA, ÇINARLI sk 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325096)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326778)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA,KOCA YUSUF,KURU SEBİL,KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET,CEVDETPAŞA,HATİP NACİ,KIZILELMA,MÜNİFPAŞA,PAZVANT,TOPÇU EMİNBEY,TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI,ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER,ALİ ŞİR NEVAİ,BEKİRPAŞA CAMİİ,CEVDETPAŞA,EMRULLAH EFENDİ,HEKİMOĞLU ALİPAŞA,HÜSEYİN KAZIM,KIRIMLI AZİZ,KIZILELMA,KÖPRÜLÜZADE,ONDALIKÇI,SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI,SIRRIPAŞA,TAŞKÖPRÜLÜZADE,TUTYA,TÜRKÇÜ,VANİ DERGAHI,YAPAĞI,YONCALI,ZİYA GÖKALP,ÖKSE,ÖMER SEYFETTİN,ŞAİR MEHMET EMİN sk / SİLİVRİKAPI mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA,KURU SEBİL sk / ŞEHREMİNİ mah BESTEKÂR RAHMİBEY,ZİYA GÖKALP,ŞAİR MEHMET EMİN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322953)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, EMEKTAR, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, KEMAL ATATÜRK sk 12:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326943)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2463., 2464., 2465., 2466., 2467., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 613., AYDIN, HÜRRİYET, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326754)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326769)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah GÖÇMEN, KARABAYIR, UZUNÇINAR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326950)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah SOYSAL,TEKKE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326898)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DENİZ., ERCİYES, FİLİZ, GİRNE LİMANI, MECİDİYE, MÜHENDİS sk 09:07-16:07 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326921)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AK ÇİĞDEM, AVCILAR, AYDOĞAN , ELMALIK, FAHRETTİN ASLAN OKULU, GÖNÜL, GİZEM, IHLAMUR AĞACI, NAZARLIK, OKUL , SELVİ ÇAMI, TANYERİ ÇIKMAZI, TOPOYAN, UYGUR, ŞALCIKIR sk / FATİH SULTAN MEHMET mah ÇERMİK sk / KİREÇBURNU mah AKINCILAR sk / TARABYA mah AKINCILAR, AYYILDIZ, MUTLU, NAZARLIK, SEVGİ LEYLAK, ŞALCIKIR sk 09:13-16:13 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326922)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK, UZUNOLUK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326942)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BALABAN, BUDAKLI, BUTAN, EMEKLİ, HUZUR, KANATLI, KARTAL, KUTSAL, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OKTAY, OTAĞ, TEZCAN, YASAL, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA, ŞENLER, ŞEREFLİ, ŞİMŞEK sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327060)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAĞCILAR, CAN, CANAN, CEM SULTAN, CENGAVER, CENGİZ, CONKER, COŞKULU, CUMHUR, CİVANMERT, CİVELEK, MEHTAP, ORTAÇ, ÇAĞATAY, ÇİÇEKÇİ, ÇİĞDEM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327059)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2309., 2312. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327024)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2285., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, L, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326713)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2800., 2800/1., 2801., 2802., 2803., 2804., 2805., 2810., 2811., 2812. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326716)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 972., 975., 977., MEHMET AKİF sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326686)

– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, AYGÜN, BAĞ, FARABİ, MELEK HATUN, MORLALE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325545)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 327. sk / YAVUZ SELİM mah 1030., 1031., 1032., 1034., 1035., 1036., 1040., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 355., 356., 410., 416., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326692)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AYŞESULTAN, CEVDETPAŞA, ERGUVAN, İNŞİRAH sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324945)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 318., 5.İNÖNÜ, ERGANİ, ERGUVAN, GÜREL, KARTOPU, NAR, NEHİR, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, İKİTELLİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325718)