Emekli Albay Hasan Atilla Uğur’dan, 6.5 milyon TL’lik ‘Ergenekon Tazminatı’ davası 

Jandarma Kıdemli Albay Atilla Uğur, hayatı boyunca PKK, Hizbullah, DHKP-C, TİKKO gibi terör örgütleriyle mücadele etti. Abdullah Öcalan’ı sorgulayan ekibin başında yer aldı. 2007’de emekli olan Uğur, eşiyle birlikte emekli ikramiyesini yatırdığı savunma sanayi üzerine bir şirket kurdu.

29 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Hasan Atilla Uğur, FETÖ Terör Örgütü kumpası olduğu ortaya çıkan Ergenokon davası kapsamında, 1 Temmuz 2007’de gözaltına alındıktan 3 gün sonra tutuklandı.

‘Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men edenlerle bunları teşvik eylemi’, ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘Ateşli silah bulundurmak’ suçlarından toplam 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY ‘ERGENEKON ÖRGÜTÜ YOK’ DEDİ

Yargıtay Ergenekon diye bir örgütün var olmadığını belirterek, mahkemenin çok sayıda yasadışılık ve usüldışılık yaptığını belirterek mahkumiyet kararını esastan bozdu. Yeniden görülen davada Uğur ve beraberindekiler beraat etti. Beraat kararı 4 Kasım 2019’da kesinleşti.

6 MİLYON 446 BİN TL TAZMİNAT TALEBİ

FETÖ’cülerin tertibi sahte bir dava süreci nedeniyle 5 yıl 8 ay 10 gün haksız yere tutuklu kalan Uğur, ABD emriyle kasten yapılan bu hain tertip ile uzun süre tutuklu kaldığını belirtti. Uğur, devlete 6 milyon 446 bin TL’lik tazminat davası açtı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne açtığı tazminat davasında Hasan Atilla Uğur, emekli olduktan sonra açtığı şirketin faaliyetlerinin durduğunu, yaklaşık 6 yıl çalışamadığını ve bu nedenle bir daire ve dükkanını satmak zorunda kaldığını belirterek 446 bin TL maddi tazminat istedi.

CEZAEVİNDE SAĞLIĞI BOZULDU

FETÖ tertibi nedeniyle kimliği ve adresinin deşifre olduğunu belirten Uğur, terör örgütlerinin açık hedefi haline geldiğini dilekçesinde anlattı.

Abdullah Öcalan’ın verdiği 66 kişilik tutuklanacak listesinin başında yer aldığının haber olduğunu belirten Uğur, terör örgütleri tarafından kaç kez hedef gösterildiğini hatırlamadığını belirtti.

Hayati tehlikesinin halen devam ettiğini belirten Uğur, cezaevinde sağlığının bozulduğunu anlattı. 6 milyon TL manevi tazminat istedi.

TÜRK TARİHİNİ OLUMSUZLAŞTIRMA ÇABASI

Dilekçede “Ergenekon adıyla andırılmasında Türk tarihini olumsuzlukla birleştirme propagandası açısından fayda umdukları sahtecilik davasının, hedef aldığı masumlara verdiği zarar, diğer davalarda mağdur edilenlerle asla kıyaslanamaz. Yıllarca toplum üzerinde etkili olan bir korku imparatorluğu bu tertip dava ile yaratılmıştı” denildi.

HAZİNE, TAZMİNAT TALEBİ OLUŞMADI

Hazine adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü avukatlarının mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde Uğur’un açtığı davayı kabul etmedikleri, tazminat talebinin oluşmadığı ileri sürüldü. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.