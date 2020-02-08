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En popüler tatil bölgeleri kar yağışı nedeniyle kapatıldı!

Düzce’yi etkisi altına alan kar yağışı, bölgenin ve Türkiye’nin en popüler tatil yörelerini vurdu. Abant, Yedigöller ve Kardüz yaylaları olumsuzluk yaşanmaması için kapatıldı.

23:51 -
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En popüler tatil bölgeleri kar yağışı nedeniyle kapatıldı!

Düzce Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında mevsimsel etkilerle birlikte, yaylalar, yüksek dağ kesimleri, ormanlık alanlar ve benzeri tehlikeli olabilecek yerlerde; gezi, seyahat, kamp veya spor aktivitelerinde bulunmak, ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak durumlara neden olmakla birlikte, kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini riske atabilmektedir.

* Kış şartlarının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği başta olmak üzere, herhangi bir mağduriyet yaşamaması önem arz etmektedir.

* Bu kapsamda, Abant-Sinekli Yaylası arasındaki yol Bolu Valiliğince, ilimizde ise Kardüz Yaylasına giden yol Valiliğimizce kapatılmıştır.

* Ayrıca, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla Bolu’dan Yedigöllere gidişi sağlayan yol Bolu Valiliği tarafından, Yığılca ilçemizden Yedigöllere giden yol ise Valiliğimiz tarafından kapatılmıştır. İHA

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Bolu Düzce gezi kar yağışı Kayseri Malatya tatil Türkiye
Son güncelleme: 23:57 08.02.2020
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