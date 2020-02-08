En popüler tatil bölgeleri kar yağışı nedeniyle kapatıldı!

Düzce Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında mevsimsel etkilerle birlikte, yaylalar, yüksek dağ kesimleri, ormanlık alanlar ve benzeri tehlikeli olabilecek yerlerde; gezi, seyahat, kamp veya spor aktivitelerinde bulunmak, ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak durumlara neden olmakla birlikte, kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini riske atabilmektedir.

* Kış şartlarının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği başta olmak üzere, herhangi bir mağduriyet yaşamaması önem arz etmektedir.

* Bu kapsamda, Abant-Sinekli Yaylası arasındaki yol Bolu Valiliğince, ilimizde ise Kardüz Yaylasına giden yol Valiliğimizce kapatılmıştır.

* Ayrıca, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla Bolu’dan Yedigöllere gidişi sağlayan yol Bolu Valiliği tarafından, Yığılca ilçemizden Yedigöllere giden yol ise Valiliğimiz tarafından kapatılmıştır. İHA