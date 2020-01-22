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En son nerede deprem meydana geldi? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizin birçok şehrinde her gün çok sayıda deprem meydana gelebiliyor. Hemen hemen her gün meydana gelen depremlerin en ufakları dahi vatandaşlarda korku ve panik yaratabiliyor. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

10:12 -
Haberler Gündem
En son nerede deprem meydana geldi? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de hemen hemen her gün ufak şiddetli dahi olsa yer sarsıntıları meydana geliyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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