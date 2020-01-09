Erdoğan önemli açıklamalar…

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

*Geçmişte devlet ve millet arasındaki ilişkiler uzunca bir süre kopuk yürüdü.

*Tek parti döneminde millete tepeden bakan, hor hakir gören jakoben bir anlayış hakim oldu. AK Parti'nin 17 yıllık iktidarındaki en büyük başarısı hem demokrasiyi geliştirmesi hem de kalkınmayı sağlamasıdır.

*Tüm ilçelere de doğalgazı götürmek istiyoruz, hızla bunun çalışmaları devam ediyor.

*Batı çöküyor. Niye? Aile kurumu diye bir kavram kalmamış.

*Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30’u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Aman bunlara dikkat edin.

*Asit veya kezzap, yüzüne atıyor, bir göz gidiyor, mahkemenin verdiği ceza 13 yıl, ortalama söylüyorum. Ben soruşturuyorum, verilen cevap şu: Kanunun en yüksek oranı bu.

*Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olursa kanunlara mı bakacaksın yoksa böyle bir adalet olur mu ona mı bakacaksın.

*Yargı mensuplarına sesleniyorum. Kanunların arasındaki sayfalara değil, vicdanınızın sesine kulak verin.

*Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor.