Erdoğan’dan patlama sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Hendek’teki havai fişek patlamasından sonra açıklamalarda bulundu.
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* 2 can kaybı, 1’i ağır 74 yaralı var. Umarım içerideki yaralılarla ilgili olumsuz haber olmaz.
*İş yeri sahibi ile de görüşmeler yaptık. Kendileri de tabi şu an itibarıyla olay yerinde çalışmaları sürdürüyorlar.
* Ben ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara da şifalar temenni ediyorum.
* İnşaallah bir an önce yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürülmüş olsun. Daha büyümeden bu işi bitirelim.