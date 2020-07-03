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Erdoğan’dan patlama sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki fabrika patlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan,"189 personelden 2'si hayatını kaybetti, 1'i ağır 74 yaralımız var" diye konuştu.

14:32 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Hendek’teki havai fişek patlamasından sonra açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* 2 can kaybı, 1’i ağır 74 yaralı var. Umarım içerideki yaralılarla ilgili olumsuz haber olmaz.

*İş yeri sahibi ile de görüşmeler yaptık. Kendileri de tabi şu an itibarıyla olay yerinde çalışmaları sürdürüyorlar.

* Ben ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara da şifalar temenni ediyorum.

* İnşaallah bir an önce yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürülmüş olsun. Daha büyümeden bu işi bitirelim.

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Cumhurbaşkanı Haber patlama yangın
Son güncelleme: 14:56 03.07.2020
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