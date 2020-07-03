Erdoğan’dan patlama sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Hendek’teki havai fişek patlamasından sonra açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* 2 can kaybı, 1’i ağır 74 yaralı var. Umarım içerideki yaralılarla ilgili olumsuz haber olmaz.

*İş yeri sahibi ile de görüşmeler yaptık. Kendileri de tabi şu an itibarıyla olay yerinde çalışmaları sürdürüyorlar.

* Ben ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara da şifalar temenni ediyorum.

* İnşaallah bir an önce yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürülmüş olsun. Daha büyümeden bu işi bitirelim.