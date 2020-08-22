Erdoğan’ın duyurduğu ‘müjde’ hakkında Akşener’den ilk açıklama!

İlk olarak Çorum'un Sungurlu ilçesini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti teşkilatı çiçeklerle karşıladı. Çorum Merkez esnafını ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Akşener, Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunmasıyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.

Çorum Merkez ilçesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Akşener, bir gazetecinin ‘Karadeniz Bölgesinde doğalgaz rezervi bulundu buna dair bir değerlendirmede bulunur musunuz?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

* Hayırlı olsun. Türkiye'ye dair her faydalı iş, faydalı atılan adım…

* Türkiye'ye getireceği faydalardan elbette çok memnun oluruz.

* Partiyi temsilen bütün arkadaşlarımız bu konuyu kutladılar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.

“İKTİDAR ÇÖZMEZSE BİZ GELİR, ÇÖZERİZ”

Akşener, ziyaretleriyle ilgili izlenimlerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

* Ben bu salgından evvel esnafları gezmeye başladım. Orada EYT'lilere yaptığımız gibi sektörler üzerinden sorunları yerinde dinleyip onları kamuoyuna mal etmek.

* İktidarın dikkatini çekip eksikleri gidermesini sağlamak. Bunun sonucu olarak seçmen kazanır.

* Çiftçiyi konuşursunuz çiftçinin sorununu iktidar çözer elbette çözmezse biz geliriz ve çözeriz.

* Benim uzunca bir dönemdir bir itirazım oldu, X Genel Başkanı Y Genel Başkanına bir şey söylüyor onlar birbirine cevap veriyor sonra siz bana dönüp A kişisi B kişisine şunu söyledi siz ne diyorsunuz.

* Beni ne ilgilendirir, seçmeni de ilgilendirmez. Dolayısıyla biz çok farklı bir muhalefet anlayışı içerisinde, propaganda yapmıyorum, oy istemiyorum sadece öneriniz, derdiniz eksiğiniz nedir diyorum.

* Bugüne kadar 65-66 ilçeyi bitirmiş olacağım ben. Pandemide esnafımız neden etkilendi onları da öğrenerek geziyoruz.

* Gördüğüm şey şu, elektrik fiyatlarından şikayet var, kiraların stopajından şikayet var, müşterinin alım gücünün düşmesinden şikayet var.

* Çalıştırdıkları elemanlara 1160 lira sigorta parası ödüyorlar, onunla ilgili hükümetin el atması gerektiğini söylüyorlar.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KONUSUNDA ÇOK NETİM”

İstanbul Sözleşmesi hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul Sözleşmesi konusunda çok netim. İstanbul Sözleşmesindeki ortak nokta kadının şiddet, geri kalmışlığı, kazançta, ekonomide, istihdamda eşitliğinin sağlanması, güçlenmesinin sağlanması.

* Dolayısıyla şiddet gören, dayak yiyen ekonomiden dışlanan kadınlar ve üniversite mezunu işsizlerin oranına baktığınız zaman kız çocukları daha yüksek. Bütün buradaki eşitsizliği gideren bir anlaşma.

* Uygulamak için kendi kanunlarınızı çıkarmak zorundasınız. Kendi kanunlarınızı da kendi ülkenizdeki sisteme göre çıkarıyorsunuz.

* Şimdi bütün her türlü faturayı İstanbul Sözleşmesine çıkarıyorlar.