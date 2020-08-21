Erdoğan’ın ‘müjde’si öncesi gözler orada… Meraklı bekleyiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 15.00’te açıklayacağını belirttiği müjdenin Zonguldak açıklarında sondaj yapan Fatih´in doğalgaz rezervi bulduğu yönünde olacağı iddiası kentte gündem oldu. Vatandaşlar heyecanla Erdoğan’ın yapacağı açıklamayı beklemeye başladı.

VATANDAŞIN YORUMU

Vatandaşlardan Korkmaz Aydın “Zonguldak açıklarında doğalgaz ya da petrol bulunması bizim için gurur verici olaydır. Cumhurbaşkanımızın müjdesini yorumlarsak Doğu Akdeniz´deki gelişme de olabilir. Ülkemizin için heyecanlandırıcı bir durum” dedi.

Orhan Oruç ise “Öyle bir şey varsa büyük bir şey. Torunlarımızın hayatı değişecek. Ülkem değişecek, güçlenecek, bundan güzel bir şey mi var? Hayırlısı Allah’tan” diye konuştu.

EKONOMİYE VURGU

Reyhan Çiçek de açıklamayı merakla beklediklerini ifade ederek şu yorumlarda bulundu:

* Türkiye ekonomisi için ve özellikle Zonguldak için çok iyi olur. Ben 45 yıldır burada yaşıyorum ve Zonguldak hiç değişmedi maalesef.

* İnşallah güzel olur diye temenni ediyorum. Cumhurbaşkanının açıklamasını merakla bekliyorum.

* İnşallah vatan ve millet için hayırlı olmasını diliyorum. Aile çevrem heyecanla bekliyor. Açıklamayı izleyeceğim ve takip edeceğim.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Ankara’daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 19 Ağustos’taki bir açılışta “Cuma günü milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin biz de hayalleri rüyası içerisindeyiz… Bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

NASIL BAŞLADI?



Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz´de yapacağı ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin 567´nci yıl dönümünde Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon’a uğurlandı.

30 Haziran’da Zonguldak’a ulaşan gemi, 20 Temmuz’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı.

Fatih Sondaj Gemisi’nin Zonguldak´tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor. (DHA)