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Esenyurt’ta silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir taksi durağı önünde silahlı kavga çıktı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10:21 -
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Esenyurt’ta silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre aralarında husumet bulunan taksiciler durak önünde kavga etti. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt istanbul kavga Polis Sağlık
Son güncelleme: 10:33 26.09.2020
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