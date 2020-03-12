Eski ağır ceza hakimi milletvekili: Tutuklamalar CMK’ya aykırı

İYİ Parti’nin hukukçu milletvekillerinden Feridun Bahşi; Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel‘in tutuklanmasıyla ilgili TBMM’de bin konuşma yaptı. Eski ağır ceza hakimi Bahşi, tutuklamaların Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Tutuklanan gazetecilerin durumuna bakıldığında, her üçünün de son dönemde AKP iktidarınca yapılan yolsuzluklar ile başta FETÖ olmak üzere tarikat ve cemaatlerle olan ilişkilerinin ortaya dökülmesi, bunlara sağlanan rantları belgeleriyle ortaya dökülmesi konusunda kitap yazmış olmalarıdır.

YOLSUZLUKLARI ORTAYA KOYDU

* Murat Ağırel, önceki kitabı Şaki’de AKP’li belediyelerin yolsuzluklarını Sayıştay belgeleriyle ortaya koymuş ve bu kitabıyla birçok kesimi de rahatsız etmişti. Son kitabı Sarmal’daysa yine, cumhuriyet karşıtı, Atatürk düşmanı tarikat, cemaat ve vakıfların nasıl korunup himaye edildiğini, kamu kaynaklarının özellikle TÜRGEV, TÜGVA, Ensar ve Okçular Vakfı gibi vakıflara nasıl peşkeş çekildiğinin delilleriyle ortaya konulması, kamuoyunda, bundan zarar görenler üzerinde rahatsızlık yarattı.

TUTUKLAMA YAPILAMAZ

* Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’ysa yazdıkları Metastaz kitabıyla FETÖ’nün siyasi ayağı da dâhil, kimlerin nasıl iş tuttuğunu yine belgeleriyle ortaya koymuşlar, yine AKP’de büyük bir rahatsızlık yaratmışlardı.

* Her üç gazetecinin tutuklanmasının görünen sebebi, Libya’da şehit olan MİT görevlisi askerlerin isimlerinin yayınlanmasıydı. 2937 sayılı MİT Kanunu’nun 27/2-3 fıkralarında bu fiile öngörülen ceza, üç yıldan dokuz yıla kadardır. CMK hükümlerine göre bu miktar ceza sebebiyle tutuklama yapılamaz.

BELGELER MUKTEDİRLERİ RAHATSIZ ETMİŞ

* Gazetecilerin kaçma şüphesi yok, delil karartma ihtimalleri yok, konunun baskı yapılacak tarafı yok. Böyle bir soruşturmada zaten tutuklama yapılamaz olduğunu söylemiştik. Üstelik, dönem arkadaşları da dâhil birçok yerde şehitlerimizin isimleri de yayınlandı ama tutuklu gazeteciler dışında kimse hakkında soruşturma açılmadı. Tutuklamalar gösteriyor ki kitaplarda ortaya konun belgeler muktedirleri rahatsız etmiş.

EĞER BU ZABIT DOĞRUYSA…

* Bize gelen 11 sayfalık zaptın dokuzuncu sayfasında serbest bırakma ve adli kontrol, onuncu sayfanın başında doğrudan serbest bırakma, sayfanın sonunda ise tutuklama kararı var. Eğer bu zabıt doğruysa bunun tek bir izahı olabilir; kararla ilgili bir talimat beklenmektedir. Hâkim işi erken bitirebilmek için her üç kararı da önceden zapta geçirir. Talimat geldiğinde diğer iki kararı silecektir. Talimat tutuklama yönünde gelince Murat tutuklanır, diğer iki kararın ise silinmesi unutulur.

VEFAT ETTİĞİ İÇİN ADININ AÇIKLANMASI SUÇ OLUŞTURMAZ

* Bir diğer konu da şehit olan yani vefat eden MİT görevlisinin adının açıklanması bu maddede tarif edilen suçu oluşturur mu? Bizce maddede yazılı “MİT mensubu” sözünden kasıt, hâlâ yaşayıp görev başında olanlardır. Bu sebeple, vefat eden bir MİT görevlisinin adının açıklanması suç oluşturmaz.