Eski milletvekilinin kızı Ankara’da yakalandı! Ceviz ve evlilik vaadiyle dolandırdı

Ankara polisi, kentte çok sayıda kişinin Azerbaycan uyruklu bir kadın tarafından dolandırıldıkları şikâyeti sonrası çalışma başlattı. Ekipler bu kadının Türkiye’ye 8 yıl önce turist olarak gelen Azerbaycan uyruklu Khalıda M. olduğunu tespit etti.

Azeriler Dayanışma Derneği’ne üye olup birçok insanla tanışan Khalıda M.’nin, kendisini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kızı Leyla Aliyev ile ortak iş yaptığını söylediği belirlendi. Leyla Aliyev ile çekilen fotoğrafları bu kişilere gösteren ve ortak ticaret yapma bahanesiyle paralarını alan Khalıda M.’nin, ucuz ceviz ve evlilik vaadiyle de çok sayıda kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

ANNESİ ESKİ VEKİL ÇIKTI

Azerbaycan’da da dolandırıcılık suçundan aranan Khalıda M.’nin, Rusya’da üniversitede eğitim alarak 3 dil bildiği ve annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi.

Khalıda M.’nin evini, temizliğe giden kişi üzerinden belirleyen ekipler, kadını yakalayarak gözaltına aldı.

”65 BİN LİRA DOLANDIRILDIM”

Ankara’da çelik kasa işiyle uğraşan Levent Sonat, Khalıda M.’nin kendisini dolandırdığını ve yakalandığını öğrenince çok sevindiğini söyledi.

Azeri kadının internetten iş yerinin numarasını bularak Çankaya’da kendisini bir iş yerine davet ettiğini ve çelik kasa yaptırdığını söyleyen Sonat, şunları kaydetti:

* Bir buçuk yıldır paramın peşindeyim 65 bin lira dolandırıldım. Mağdur olduk. Bir arkadaşımızı da evlenme vaadiyle bir diğerini de ceviz ticareti yaparak dolandırmış.

* İş yerini de kiralarken Leyla Aliyev’in adını kullanarak aldı.Paramı istedim ancak beni sürekli oyaladı.’Aliyev seni Azerbaycan’a bekliyor, paranı vereceğiz’ diye oyaladı.

* Azerbaycan Büyükelçiliği’ne sordum ama Aliyev'in kızının böyle bir iş ile uğraşacağını söylemediğini belirtti. Ancak gösterdiği fotoğraflarda bakanlarla yemek, üst düzey insanlarla fotoğrafları vardı. DHA-İHA