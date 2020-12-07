Evden kaçan üç kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde oturan M.Y (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y.nin (15) aileleri, kızlarının 22 Kasım günü evden çıktıklarını, bir daha geri gelmedikleri yönünde ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, üç kızın Aziziye Mahallesi’nde bir eve girdiklerini tespit etti. Eve yapılan operasyonda A.Ş. (28), U.K. (25), İ.A. (33), B.K.Ç. (35), S.Ö. (32), E.A. (36), V.D. (35), E.D. (29), M.C. (23), B.B. (24) Z.K. (26) ve Y.U. (35) ile üç kız çocuğu uyuşturucu partisi yaparken yakalandı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada iki adet tabanca, 4 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. 15 kişi jandarmada yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemece verilen karar sonrası üç kız çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait yurda gönderilirdi. Uyuşturucu kullanma ve bulundurma, çocuğun alıkonulması suçlamalarından hakim karşısına çıkan 12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)