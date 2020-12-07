Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Evden kaçan üç kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu

Düzce'de akılalmaz olay! Haklarında kayıp ihbarı yapılan ve yaşları 14-16 arasında olan üç kız çocuğu, uyuşturucu partisi düzenlenen bir evde bulundu. Kızlar devlet yurduna gönderilirken, evde bulunan yaşları 23-35 arasındaki 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:43, 07/12/2020
Haberler Gündem
Evden kaçan üç kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde oturan M.Y (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y.nin (15) aileleri, kızlarının 22 Kasım günü evden çıktıklarını, bir daha geri gelmedikleri yönünde ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, üç kızın Aziziye Mahallesi’nde bir eve girdiklerini tespit etti. Eve yapılan operasyonda A.Ş. (28), U.K. (25), İ.A. (33), B.K.Ç. (35), S.Ö. (32), E.A. (36), V.D. (35), E.D. (29), M.C. (23), B.B. (24) Z.K. (26) ve Y.U. (35) ile üç kız çocuğu uyuşturucu partisi yaparken yakalandı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada iki adet tabanca, 4 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. 15 kişi jandarmada yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemece verilen karar sonrası üç kız çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait yurda gönderilirdi. Uyuşturucu kullanma ve bulundurma, çocuğun alıkonulması suçlamalarından hakim karşısına çıkan 12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

aile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Düzce uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:11:41,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more