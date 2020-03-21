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Fethiye’de Türk iş insanı ve İngiliz kadın arkadaşı ölü bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Türk iş insanı ile birlikte yaşadığı İngiliz kadın, villada bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili kişi ve kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yaşar ANTER
16:49 -
Haberler Gündem
Fethiye’de Türk iş insanı ve İngiliz kadın arkadaşı ölü bulundu!

Olay Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu sabah saatlerinde ortaya çıktı.

Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkiisindeki bir villada yaşayan Hasan Tayfun Baransel ile 64 yaşındaki arkadaşı Viviant Bantes’ten haber alamayan İngiliz arkadaşları evlerine gitti.

Ardından kapı açılmayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri çilingir aracılığı ile eve girdi.

Baransel ve Bantes’in evin salonunda çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olarak cansız bedenlerine ulaşıldı.

Jandarma olay yerinde inceleme yaptıktan sonra cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı.

Soruşturmayı yürüten jandarmanın 4 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Olayla ilgili kişi ve kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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