FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’dan 20 bin 610 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bütçesi üzerine konuştu, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Hulusi Akar, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK’dan toplam 20 bin 610 personelin ihraç edildiğini açıklayarak, “Kahraman ordumuzun, bu hain örgütten temizlendikçe güçlendiğinin en açık göstergesi, hain darbe girişiminden çok kısa bir süre sonra başarıyla icra edilen operasyonlar ve sayısı giderek artan büyük çaplı başarılı tatbikatlardır” ifadelerini kullandı.

PKK’yla mücadeleye ilişkin bilgi veren Akar, operasyonların artan şiddetle devam ettiğini belirterek, son bir ayda 7’si büyük, 21’i orta çaplı 28 operasyon yapıldığını açıkladı. Akdeniz’de yaşanan gerilim ile ilgili Yunanistan’ı sorumlu tutan Akar, “Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan’dır. Biz ön koşulsuz olarak tüm sorunları görüşmeye hazırız, biz haklıyız. Kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Ege ve Akdeniz’deki haklarımızı gözetmekte kararlıyız. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı” diye konuştu.

Akar, Karabağ’la ilgili, ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye- Azerbaycan- Rusya arasında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

152 ÜLKEYE MASKE, TEÇHİZAT VE MALZEME DESTEĞİ

Akar, pandemi sürecinde bakanlığının yaptığı çalışmalara değinerek, “Bakanlık olarak salgınla mücadeleye, çeşitli sağlık malzemelerinin üretilmesi konusunda önemli katkılar sağlanmıştır. Askeri fabrikalarda maske, tulum ve dezenfektan, ilaç fabrikasında ilaç üretimi, MKEK’de ise maske, koruyucu ekipman, solunum cihazı, termal kamera ve maske üretim tezgahı üretimleri ile salgınla mücadeleye destek vermiştir. Yurt dışına, yaklaşık 152 dost ve müttefik ülkeye maske, teçhizat ve malzeme desteği yapılmıştır. 25 ülkeye yapılan yardımlar askeri uçaklarla taşınmıştır” açıklamasında bulundu.

Akar, S- 400 füzelerinin tedarik sürecinin; siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edildiği, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edildiğini bildirdi. (DHA)