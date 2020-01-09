FETÖ’den kurtarılan okulda, şimdi de dinci toplantı… Kafa aynı kafa

Türk Bayrağı ve Atatürk var

Burası, İzmir Yamanlar'daki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonu. Bu lisenin binası 15 Temmuz'dan önce Feto'nun adeta İzmir'deki üssüydü.

Ancak 15 Temmuz'dan sonra devlet bu liseye el koydu, imam hatip yaptı. İşte bu lisenin spor salonu, önceki gün İsmailağa cemaatine bağlı Sıla Vakfı'nın toplantısına sahne oldu.

Türk Bayrağı var, Atatürk yok

Dinci vakfın tıpkı FETÖ'cülerde olduğu gibi Atatürk alerjisi vardı. Bu yüzden devlet okulunun salonunda bulunan Atatürk posterlerinin üstünü, vakfın bez afişleriyle kapattılar.

Ülkenin kurucusuna yapılan bu saygısızlık, “mansetturkiye.com” internet sitesi tarafından ortaya çıkarıldı. Devlet okulunun kim tarafından dinci vakfa tahsis edildiği merak ediliyor.