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FSM Köprüsü’nde alev alan otomobilden son anda indiler

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi son anda inerken otomobil kullanılamaz hale geldi.

07:17 -
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FSM Köprüsü’nde alev alan otomobilden son anda indiler

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Yakası istikametine doğru giden Hasan Kurt’un kullandığı  otomobil, köprü üzerine geldiği anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde bulunan 3’ü çocuk 5 kişi otomobilden son anda indi. Hasan Kurt ve eşi otomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

FOTO: DHA

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilden geriye ise hurdası kaldı.

FOTO: DHA

Otomobilde bulunan çocuklar olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.(DHA)

 

Çocuk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü FSM istanbul otomobil
Son güncelleme: 07:45 28.01.2020
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