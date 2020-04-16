Fuhuş operasyonunda 7 kadın kurtarıldı!

-Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede, yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırmak amacı ile farklı ülkelerden otele getirdikleri, otelde kontrol altında tutarak fuhuş yaptırdıkları, bu şekilde ‘insan ticareti ve fuhuş’ suçlarını işledikleri ve halkın sağlığını tehlikeye attıkları tespit edildi.

5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin faaliyetlerinin tespit edilmesinden sonra, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 6 şüpheliye yönelik operasyonda Kırklareli’nde 4 ve İstanbul’a 1 olmak üzere toplam 5 farklı adrese eş zamanlı operasyonda, 12 adet banka dekontu, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, cinsel ilişkide kullanılan ürünler ile 45 litre yabancı bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Fuhuş yaptırılan 4 Fas, 1 Rus, 1 Moldova, 1 Ukrayna uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın koruma altına alınırken olayla ilgili 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)