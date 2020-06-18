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Gelecek 10 yılın sorunu terör

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Grubu’nca gerçekleştirilen “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması” 2020 yılı sonuçlarına göre Türkiye insanı dış politikada en önemli sorun olarak sınır ötesi terörle mücadeleyi görürken, ikici sırada Suriye meselesi yer aldı.

Sayime BAŞÇI
06:00 -
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Gelecek 10 yılın sorunu terör

Araştırmada, güncel sorunlar yerine gelecek 10 yılın beklenen en önemli dış politika sorunları sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 46.6'sı yine “sınır aşan terörizm” sorununu ilk sırada sayarken, yüzde 46.1'i “Suriye'de savaş”, yüzde 40.4'ü ise “küresel finansal/ekonomik kriz” yanıtını verdi.

Mustafa Aydın

YAKIN DOST AZERBAYCAN

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, hazırlanan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye kamuoyu Türkiye'nin en yakın dostu olarak Azerbaycan'ı görürken, ABD'yi bir numaralı tehdit olarak görüyor.

Araştırmaya göre, Türkiye'yi “Kendine has özellikleri olan bir ülkedir” şeklinde tanımlayanların oranı yüzde 27.4 ile bu yıl ilk sıraya yerleşti. Aynı kategoride Türkiye'yi bir İslam ülkesi olarak tanımlayanların oranı ise geçen yılki yüzde 32.9'dan bu yıl yüzde 22.4'e düşerek ikinci sırada yer aldı. Türkiye'yi Avrupa ülkesi olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 21.5 oldu.

ABD Avrupa aydın Azerbaycan İslam Kadir Has Üniversitesi Suriye Terör Türkiye
Son güncelleme: 04:08 18.06.2020
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