Gelecek 10 yılın sorunu terör

Araştırmada, güncel sorunlar yerine gelecek 10 yılın beklenen en önemli dış politika sorunları sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 46.6'sı yine “sınır aşan terörizm” sorununu ilk sırada sayarken, yüzde 46.1'i “Suriye'de savaş”, yüzde 40.4'ü ise “küresel finansal/ekonomik kriz” yanıtını verdi.

YAKIN DOST AZERBAYCAN

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, hazırlanan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye kamuoyu Türkiye'nin en yakın dostu olarak Azerbaycan'ı görürken, ABD'yi bir numaralı tehdit olarak görüyor.

Araştırmaya göre, Türkiye'yi “Kendine has özellikleri olan bir ülkedir” şeklinde tanımlayanların oranı yüzde 27.4 ile bu yıl ilk sıraya yerleşti. Aynı kategoride Türkiye'yi bir İslam ülkesi olarak tanımlayanların oranı ise geçen yılki yüzde 32.9'dan bu yıl yüzde 22.4'e düşerek ikinci sırada yer aldı. Türkiye'yi Avrupa ülkesi olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 21.5 oldu.