Geziciye 10 bin lira tazminat

AYM bir süre önce de Gezi olaylarında gaz fişeği ile yaralanan ve tekme ile dövülen gazeteci Cihan Mutlu'ya, 50 bin lira tazminat ödenmesine karar vermişti.

10 Eylül 2013 günü İstanbul'daki eylem sırasında Beyoğlu Büyükparmakkapı sokakta polisin kalabalığa doğru attığı gaz fişeği, Melih Dalbudak'ın başına isabet etti. 10 gün hastanede yatan Dalbudak polislerden şikayetçi oldu.

Valilik ise soruşturma izni vermedi. Dalbudak da AYM'ye başvurdu. Başvuruyu inceleyen AYM Dalbudak'a 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Polisler hakkında yeniden ve etkin soruşturma açılması da benimsendi.