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Gezi’de polis şiddetine uğrayan avukata tazminat

Avukat Eda Ayşegül Kılıç, 2013’te Gezi Parkı protestoları sırasında Ankara’da katıldığı bir gösteride, 5 polis tarafından alt geçitte cop ve tekmelerle dövüldü, yüzüne gaz sıkıldı. Vücudunda ve çenesinde kırıklar oluşan Kılıç’ın tedavisi aylarca sürdü.

Asuman ARANCA
06:00 -
Haberler Gündem
Gezi’de polis şiddetine uğrayan avukata tazminat

Kılıç, polisler hakkında şikayetçi oldu ancak savcılık “Delil yok'' diyerek takipsizlik kararı verdi. Kılıç da bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM, davacı Kılıç'ı, “Eziyet yasağı ve toplantı gösteri yürüyüş hakkı'' kapsamında haklı buldu, 37 bin 500 lira tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesi avukatı döven polislerin kimliklerinin tespiti için de yeniden soruşturma yapılmasını benimsedi. Ankara Barosu Kılıç'ın şikayeti üzerine yapılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından Ankara Adliyesi önünde protesto eylemi de düzenlemişti.

Son güncelleme: 00:32 26.02.2020
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