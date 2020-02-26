Gezi’de polis şiddetine uğrayan avukata tazminat

Kılıç, polisler hakkında şikayetçi oldu ancak savcılık “Delil yok'' diyerek takipsizlik kararı verdi. Kılıç da bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM, davacı Kılıç'ı, “Eziyet yasağı ve toplantı gösteri yürüyüş hakkı'' kapsamında haklı buldu, 37 bin 500 lira tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesi avukatı döven polislerin kimliklerinin tespiti için de yeniden soruşturma yapılmasını benimsedi. Ankara Barosu Kılıç'ın şikayeti üzerine yapılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından Ankara Adliyesi önünde protesto eylemi de düzenlemişti.