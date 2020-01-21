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Göç edemeyen leyleklere, köylüler sahip çıkıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Köprücük köyüne, ilkbahar mevsiminde gelen ve sonbaharda göç edemedikleri için bölgeden ayrılamayan 2 leyleğe köylüler bakıyor. 

10:13 -
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Yüksekova’ya 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyünün sakinleri, ilkbaharda bölgeye gelip, daha sonra göç edemeyen 2 leyleğe ev sahipliği yapıyor.

İlk baharda gelip cami bacasına yuva yapan leylekler göç mevsiminde diğer leyleklerle beraber göç edemedi. Foto: DHA

Köylüler, meydandaki caminin bacasına yuva yapan leyleklerin, havaların yeteri kadar soğumaması nedeniyle sonbaharda yuvalarından ayrılmadıklarını, kar yağışı başlayınca da leyleklerin köyde misafir olarak kaldıklarını anlattı. Köylüler, leyleklerin her gün düzenli olarak yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Cami bacasındaki yuvalarında kalan kuşlara köy halkı sahip çıkıyor. Foto: DHA

Köylülerden Orhan Cankurtaran, “Göç edemeyen leyleklere köylüler olarak biz bakıyoruz. Kendi imkanlarımız dahilinde leyleklere yem ve yemek atıklarını bırakıyoruz. Cami bacasındaki leyleklere çok alıştık. Zarar görmemeleri ve aç kalmaları için de sürekli kontrol ediyoruz” dedi. (DHA)

Zarar görmemeleri ve aç kalmaları için de sürekli kontrol edieln leylekler köy halkına da alışmış durumda. Foto DHA

 

cami Hakkâri kar yağışı Yüksekova
Son güncelleme: 10:23 21.01.2020
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