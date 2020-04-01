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Gökçeada seferlerine fırtına engeli!

Çanakkale’de yarın etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

21:50 -
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Gökçeada seferlerine fırtına engeli!

Çanakkale boğaz ve adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 2 Nisan 2020 tarihinde Kuzey Ege'de etkili olacağı öngörülen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Gestaş resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; “2 Nisan 2020 Perşembe günü Kabatepe Gökçeada hattımızda, olumsuz hava şartları nedeniyle; Gökçeada’dan saat 07.00, Kabatepe’den ise saat 10:00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi. İHA

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