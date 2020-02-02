Gören kuyruğa geçti! Kısa sürede tükendi

Kestel Belediyesinin düzenlediği Karadeniz günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurulan stantlarda Karadeniz bölgesine ait peynirinden yağına, fasulyesinden çayına kadar her şeyi alma fırsatı bulan vatandaşlar, gösterilerle de gönüllerince eğlendi.

BİR TON DAĞITILDI

Horon tepen gençler, alanı dolduranları da hareketlendirdi. Belediye tarafından ikram edilen ekmek arası hamsi almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. 1 ton hamsinin ücretsiz olarak dağıtıldığı alanda, balık yemeyen kalmadı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır programda yaptığı konuşmada, “Ev sahipliği yaptığımız bu etkinlikte insanlarımızın balık tüketimine dikkat çekmek için balık ikramında bulunduk. Bu toprakların her bir değerini kardeşliğimizle taçlandıracağız. İnşallah hafta boyu sürecek olan konserlerle de özlemleri bir nebzede olsa dindireceğimizi düşünüyorum” dedi. İHA