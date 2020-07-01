Gözler kritik toplantıda, Bakan Koca açıklama yapacak

10 Mart’tan beri corona virüsü salgınıyla mücadele eden Türkiye’de vaka sayısı 199 bin 906’ya, vefat sayısı 5 bin 131’e yükseldi.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 19.00’da ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bir basın toplantısı düzenleyecek.

Normalleşme takvimi kapsamında 11 Mayıs’ta kuaför, berber ve güzellik salonları açıldı, 1 Haziran’da ise kafe ve restoranlar müşteri kabul etmeye başladı. Düğün salonları ise bugünden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecek. Tiyatro ve sinemalar da bugün açılıyor.