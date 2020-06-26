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Gündoğdu, Manisa depreminin İstanbul’da neden hissedildiğini açıkladı

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Manisa´da meydana gelen ve İstanbul´da da hissedilen depremin `Düşey salınımlı" olduğu için bu kadar geniş alanda hissedildiğini söyledi.

15:14 -
Haberler Gündem
Gündoğdu, Manisa depreminin İstanbul’da neden hissedildiğini açıkladı

İstanbul Üniversitesi’nden emekli öğretim üyesi jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu Manisa’da meydana gelen ve çevre illerin yanı sıra, Bursa ve İstanbul’a kadar geniş bir alanda hissedilen depremin neden bu kadar etkili olduğuna ilişkin soruya cevap verdi.

Gündoğdu, bir süre önce Doğu Anadolu’da meydana gelen depremin de ‘Düşey salınımlı’ olduğu için çok büyük alanda hissedildiğini hatırlattı.


DÜŞEY SALINIMLI

Gündoğdu şöyle konuştu:

* Depremler, yatay veya düşey salınımlı olabilir. Manisa’da 5’in üzerinde meydana gelen deprem düşey salınımlı.

* Yani fayın yerin alt tabakasına doğru kırılmasının sonucu oluşan bir yer sarsıntısı. Dolayısı ile hissedildiği alan geniş oluyor.

* Yatay salınımlı yani fayların yatay hareket ettiği depremler bu kadar geniş alanda hissedilmez. (DHA)

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Son güncelleme: 15:33 26.06.2020
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