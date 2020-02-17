Güneşli başladı ama değişecek! Hava durumuna dair son tahminler…

Yurdun çok büyük bir kısmı yeni haftaya güneşli bir havayla başladı ve tahminlere göre hafta ortasına kadar hava böyle gidecek. Hafta ortasından itibaren Türkiye’ye giriş yapacak olan yeni hava dalgası yurdun batısında yağmur doğusunda ise kar yağışına neden olacak.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BUGÜNE DAİR TAHMİNLER

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -6°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -9°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah(Pazartesi) saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın(salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Siirt ve Diyarbakır’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu