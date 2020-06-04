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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasağında son durum nedir?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Corona önlemleri gereği bir süredir devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte hafta sonu dışarı çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler de merak edilmeye başlandı. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

22:34 -
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasağında son durum nedir?

Tüm dünyada etkili olan corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması son olarak geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Vatandaşlar 1 Haziran tariti itibarıyla normalleşme sürecine girilmesiyle bu hafta için sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak etmeye başladı. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağında son durum…

HAFTA SONU YASAĞI OLACAK MI?

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca şunları söyledi;

Sokağa çıkma kısıtlaması, bildiğiniz gibi daha çok özellikle en son 15 ilimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı durumda daha çok uyguladığımız bir durumdu. Önümüzdeki dönemde sokağa çıkmayla ilgili genel bir düşünce yok. İl bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa, o durumda gerektiğinde illerde her zaman karar almak olabilir. Bilim Kurulunun böyle bir önerisi oldu. Gerektiğinde iller bazında, vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir.

Foto: DepoPhotos

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu açıklamaları, hafta sonu yasağın olmayacağı olarak yorumlandı. Ancak, Türkiye’de salgının merkez üssü konumunda bulunan İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olabileceği de koşulanlar arasında. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili kesin kararın 5 Haziran cuma akşamı netleşmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Bilindiği gibi son uygulanan ve 30-31 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı.

Eğer bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirse vaka sayılarının fazla olduğu İstanbul, İzmir ve Zonguldak illerinde olması bekleniyor.

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