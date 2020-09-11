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Hafta sonu yağışlara dikkat! Hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin haritasına göre cumartesi ve pazar günü yurdun önemli bölümünde sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da pazar günü yağmurun etkili olması bekleniyor.

16:21 -
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Hafta sonu yağışlara dikkat! Hava durumu tahminleri

Sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları adım adım düşerken yağışlar da arttı. Meteoroloji hafta sonu için vatandaşları uyardı, İstanbul dahil birçok bölgede yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

RÜZGAR BUNALTICI HAVAYI HAFİFLETİYOR

Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege’de bunaltıcı havayı hafifletiyor. Meteoroloji’nin açıklamasına göre rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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