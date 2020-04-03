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Hakan Aygün tutuklandı

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci ve sunucu Hakan Aygün, sorgusunun ardından çıkarıldığı Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Yaşar ANTER
18:09 -
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Gazeteci ve program yapımcısı Hakan Aygün, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Gümbet koyunda kaldığı teknede bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aygün'ün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

TEKNEDE ARAMA YAPILDI

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınan ve Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanan Aygün’ün teknesinde arama yapıldığı ve bilgisayarına el konuldu.

Aygün, gözaltına alınmadan önce yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweeti yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu ifade ederek kendini savunmuştu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aygün, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Aygün, TCK 213. ve TCK 216. maddeden yargılandı. Aygün 2 ila 4 yıl hapis istemi ile sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aygün’ün Muğla Cezaevi’ne gönderileceği öğrenildi.

TCK 216. Madde:
Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
bodrum Emniyet Muğla söz Twitter
Son güncelleme: 18:17 03.04.2020
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