Hakan Aygün tutuklandı

Gazeteci ve program yapımcısı Hakan Aygün, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Gümbet koyunda kaldığı teknede bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aygün'ün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.
TEKNEDE ARAMA YAPILDI
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınan ve Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanan Aygün’ün teknesinde arama yapıldığı ve bilgisayarına el konuldu.
Aygün, gözaltına alınmadan önce yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweeti yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu ifade ederek kendini savunmuştu.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Aygün, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Aygün, TCK 213. ve TCK 216. maddeden yargılandı. Aygün 2 ila 4 yıl hapis istemi ile sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aygün’ün Muğla Cezaevi’ne gönderileceği öğrenildi.