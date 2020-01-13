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Hakkari’de ‘KAPAN-3 KAVAKLI’ operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca ‘KAPAN-3 KAVAKLI’ operasyonu başlatıldı.

10:26 -
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İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca “KAPAN-3 KAVAKLI OPERASYONU” başlatıldığını açıkladı.

FOTO: İHA

Operasyona Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ile birlikte PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel (55 operasyonel tim) görev alıyor.

FOTO: İHA

Operasyon kapsamında; BTÖ mensuplarınca geçici barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 4 sığınak içerisinde 1 adet Kaleşnikov P.Tf., 17 adet patlamaya hazır EYP düzeneği, 3 adet el bombası, 2 adet jeneratör, çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

FOTO: İHA

Bakanlık, terörle mücadele her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkının yoğun desteği ile kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi. (İHA)

eylem Hakkâri İçişleri Bakanlığı Korucu operasyon ÖZEL HAREKAT Terör terörist
Son güncelleme: 10:39 13.01.2020
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