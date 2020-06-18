Hamza Yerlikaya TBMM’de ‘Vatan meselesi’ oldu

Milli güreşçi ve AKP eski Milletvekili Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank yönetimine atanıp, 12 bin 530 liralık 4. maaşa kavuşması, “Vatan meselesi” oldu.

“VATAN SEVGİNİZDEN SÜPHE ETMENİZ LAZIM”

AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Yerlikaya’nın yeni görevini, ”Vatan Sevgisi” ile savundu. Dağlı, TBMM’de yaptığı açıklamada, ”Hamza Yerlikaya bu vatanı, bayrağını, ülkesini seven, İstiklal Marşı'mızı defalarca okutan, bayrağımızı dalgalandıran bir sporcumuzdur. Hamza'dan rahatsız oluyorsanız, vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım” dedi.

“SENİN TERAZİN BİZİM VATAN SEVGİMİZİ TARTAMAZ”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise bu sözler üzerine Dağlı’ya ”Hadi lan… Senin terazin bizim vatan sevgimizi tartmaz. Sen önce aynaya bak, terbiyesiz adam. Git terazini tamir et” diye bağırdı.