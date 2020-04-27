Hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan doktor isyan etti: Korkuyorum duyuyor musunuz beni?

Akciğer kanser nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D. dün sabah hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları acil servisi dağıtıp, oksijen tüpüyle serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç’e saldırdı.

Doktor Genç, acil servisten hastane personeli tarafından çıkarılırken, gözaltına alınan hasta yakınları ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Doktor Genç, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“HASTANIN KALBİ GÜN İÇİNDE BİRÇOK KEZ DURDU”

Doktor Esra Ersöz Genç, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı;

* Bu sabah COVİD servis nöbetinde, entübe (solunum cihazına bağlı), kalbi iki defa durmuş masajla dönmüş akciğer kanseri bir hasta devraldım.

* Daha sonra hasta yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi verdim. Hastanın kalbi gün içinde birçok kez durdu, kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu.

* Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIP BİZİ KOVALAMAYA BAŞLADI”

Hastanın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlarının saldırısına uğradığını anlatan Genç, hasta yakınlarından birinin oksijen tüpüyle kendisini kovaladığını söyledi.

Genç o anları şöyle anlattı:

* Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım). Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak 5 kişi içeri daldılar.

* Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler.

* İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum.

KORKUYORUM DUYUYOR MUSUNUZ BENİ ?

Saldırıyı gerçekleştiren hasta yakınlarının serbest bırakıldığını ve kendisini güvende hissetmediğini belirten Genç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

* Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın göz altı süresinden uzun sürdü.

* Şimdi bu adam dışarıda. ‘Sağlıkta şiddet yasası çıktı’ diyorlar. Ben kendimi güvende hissetmiyorum.

* Bir dahaki nöbette ne olacak, evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim? Bilmiyorum. Korkuyorum, duyuyor musunuz beni?

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN MESLEKTAŞINA DESTEK

Doktor Genç’e meslektaşlarından da destek geldi. Aynı hastanede görev yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü meslektaşının yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Prof. Özlü paylaşımında, “İleri evre akciğer kanserli, tek akciğeri alınmış ve gün içinde iki kez hayata döndürülen hasta vefat edince, yakınları acilde dehşet saçmışlar. Ölüme çare olsa, hekimler ölmezdi. Şiddete müsamaha gösterilmemeli.” ifadelerine yer verdi.