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Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek ölü bulundu!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, sevgilisinden hamile kalan üniversitesi öğrencisi İ.A.'nın (21), hastane tuvaletinde doğurup bıraktığı bebek, ölü bulundu. Gözaltına alınan anne, hastanede tedaviye alındı.

23:14 -
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Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek ölü bulundu!

Olay, akşam saatlerinde Kapaklı Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, karın ağrısı şikayeti bulunan 7 aylık hamile İ. A., gittiği hastanede sıra beklerken, ağrıları artınca tuvalete girdi.

Tuvalette doğum yapan İ.A., bebeği orada bırakıp kayıplara karıştı.

Vatandaşların fark ederek haber vermesi üzerine hastane yetkilileri yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini belirleyip, durumu polise bildirdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek, hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği bırakıp kaçan kişinin İ.A. olduğunu belirleyerek, evinde gözaltına aldı.

SEVGİLİSİNDEN HAMİLE KALMIŞ

İzmir’de bir üniversitede öğrenci olduğu belirtilen İ.A.’nın ilk ifadesinde sevgilisinden hamile kaldığını ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptığını anlattığı öğrenildi.

İ.A., hastaneye yatırılarak polis gözetiminde tedaviye alındı.

Öte yandan, bebeğin cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DHA

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Son güncelleme: 23:16 30.01.2020
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