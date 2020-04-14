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Hastanenin ‘yatak ücreti’ talebi şaşkınlık yarattı

 Sakarya’da corona virüsü şüphesiyle özel bir hastaneye başvuran Esra Etekli'nin başına gelenler pes dedirtti. Belirtilere rağmen corona teşhisi konulamayan Etekli, uzman doktor olmadığı gerekçesi ile başka bir hastaneye gönderildi. İki gün hastanede tutulan ve hiçbir tedavi uygulanmayan Etekli'den 850 TL yatak ücreti alındı.

Erhan KAYTANBAY
17:17 -
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Sakarya'da özel bir okulda idare işlerde görev yapan 29 yaşındaki Esra Etekli, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle özel bir hastaneye gitti.

Etekli’nin 8 Nisan'da çekilen tomografisinde, “Tarif edilen görünüm Covid-19 enfeksiyonunun literatürde belirtilen tomografik bulgularıyla benzerlik göstermektedir” tespitine rağmen tanı koyulamadı.

‘UZMAN DOKTOR YOK’ DENİLEREK BAŞKA HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Etekli’nin iddialarına göre, 9 Nisan’da hastane doktoru tarafından ‘Kan değerlerinin düşük olduğu, kan nakli yapılması gerektiği ve akciğerinde leke çıktığı’ ifade edildi. Etekli, hastanede uzman doktor olmadığı gerekçesiyle müdahale edilmeden başka bir hastaneye yönlendirildi.

YATAK HİZMET BEDELİ ALINDI

Ancak herhangi bir tedavi uygulanmayan ve iki gün boyunca hastanede bekletilen Esra Etekli’den ‘yatak hizmet bedeli’ ve ‘laboratuvar hizmet bedeli’ olarak 880 TL ücret alındı.

Kalp romatizması ve astım gibi kronik rahatsızlığı bulunan Etekli daha sonra İzmit’te özel bir hastaneye gitti.

Burada tedavi altına alınan Etekli, “Benim yaşadıklarım ve başıma gelenleri herkes görsün. Covid-19 olduğumu bildikleri halde beni dışarı çıkardılar, insanların hayatını riske attılar” diyerek yaşadıklarını çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Corona doktor hastane Sakarya
Son güncelleme: 17:31 14.04.2020
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